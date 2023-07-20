乘客買素食餐遭乘務員笑「要便宜貨」　領班道歉：她新來的

記者林郁婷／綜合報導

浙江寧波一名網友昨日爆料，在火車上想買一份素食餐點和2元礦泉水，遭到乘務員嘲笑「買便宜貨」，事後疑似領班的員工趕來道歉，稱乘務員是新來的，希望乘客不要介意。有眼尖網友認出涉事乘務員是上海華鐵旅客服務有限公司員工；對此，公司表示目前正在了解中，若情況屬實，將會依照規定進行處罰。

《網易新聞》報導，這名網友在網路上曬出影片，表示自己搭火車時，想買一瓶2元礦泉水，但乘務員卻態度冷淡地說要等，之後又詢問有沒有賣素食餐，對方回答最低有46元一份的，接著就和同事笑著用手指自己說「要買便宜貨」，讓他感到非常不舒服並揚言要投訴。

▲乘客遭乘務員嘲笑買便宜貨，領班趕來道歉。（圖／翻攝自微博／上游新聞）



事後另一名資深的領班前來道歉，解釋該名乘務員是新員工，「我帶她們來給你解釋一下，給她個機會，她剛上班沒多久，也沒有什麼經驗，我們肯定回去也會批評教育的」。

有網友從乘務員的工作證發現，他們屬於上海華鐵旅客服務有限公司乘務分公司，對此，公司相關工作人員表示，「公司正進一步積極了解處理中。如果情況屬實，將按照公司相應的規章制度對該工作人員進行處理」。

中國鐵路上海局集團有限公司客服也指出，列車上的工作人員不能辱罵乘客，「如果乘客發現工作人員有類似的行為，可向12306進行投訴和反饋。對於此事，他們也將進行備註。」