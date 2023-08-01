獨／農委會升格！墾丁牧場合作社熄燈　老顧客：在地特產牛肉乾沒了

▲營運40多年的墾丁牧場合作社，因農業部升格組織整併熄燈。（圖／畜產試驗所恆春分所提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部今（1日）正式掛牌成立，因應組織整併，位於墾丁大街、隸屬畜產試驗所恆春分所的墾丁牧場合作社被迫裁撤，7月31日結束40多年營運，以往門市熱賣的墾丁牧場牛肉乾、牧場鮮羊奶等人氣商品也停止販售，讓不少死忠消費者直呼可惜，還有網友感嘆：墾丁特產牛肉乾消失了。

位於墾丁大街的畜產試驗所恆春分所，所內附設的墾丁牧場合作社，裡面有一望無際的草原牧場，素有「南台灣清境農場」之稱，不但是熱門的打卡景點，合作社內販售的牛肉乾、牧場鮮羊奶、羊奶饅頭、羊奶冰棒與奶酪等，更是必吃美食，其中擁有獨家配方的牛肉乾，被視為墾丁在地特產，因為合作社商品只限門市購買，過去在網路上就掀起代購潮。

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畜產試驗所恆春分所長陳嘉昇表示，農業部升格後，恆春分所與高雄種畜繁殖場、澎湖工作站整併，共同所屬單位跨縣市、主管業務不同，合作社營運與相關分潤難以維持以往運作，加上研究人員業務吃重，無法分身乏術擔任合作社理監事幹部，只好忍痛結束營業，未來原場地將作為畜產推廣展示據點。





▲墾丁牧場羊奶是合作社人氣商品。（圖／畜產試驗所恆春分所提供）

陳嘉昇說，為了不讓已經販售30多年、老字號的墾丁牧場牛肉乾成為絕響，將把獨家配方技轉給優質廠商，目前已有牧場業者來洽談，希望未來技轉後，可以讓牧場牛肉乾重回墾丁大街販售，甚至行銷到其他縣市，而牧場鮮羊奶也會尋找合適廠商技轉。

擁有40多年歷史的墾丁牧場合作社歇業消息傳開後，近期有不少消費者紛紛舊地重遊，搶購招牌牛肉乾。不少網友在網路發文直呼可惜，還有網友說：「墾丁特產牛肉乾消失了」、「無奈也只能接受事實，墾丁牧場鮮羊奶也要消失了」，還有網友惋惜說，農業部升格，反而讓合作社關門大吉。





▲墾丁牧場合作社牛肉乾享譽盛名，被視為地方特產。（圖／畜產試驗所恆春分所提供）