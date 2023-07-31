農業部明掛牌　動保團體籲首任部長陳吉仲：勿忘動物苦難

▲農委會明將正式掛牌，升格為農業部。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部明（8/1）正式掛牌成立，升格後畜產和動保將分屬不同部門，明起將有獨立專責的動物保護司。動保團體今發布聯合聲明，多個團體獻上政策金句，呼籲農業部首任部長陳吉仲，勿忘動物苦難，應儘速修法「全面禁止金屬獵具」、盡快公布「寵物業者管理辦法」將動物繁殖、展售、飼養、遊戲等均納入規範。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，農業部掛牌後「動保」終與「畜產」分家，台灣動物保護司的成立，是動保團體殷切期盼十多年的成果；但明天的揭牌典禮，因高層長官蒞臨，觀禮嘉賓座位有限，動保團體無緣受邀，動保團體只好獻上「動保政策金句」給予新任部長陳吉仲祝福。

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何宗勳指出，對農業部動保司的成立，有喜悅也有感傷，因為蔡總統半年後即將卸任，動保團體期盼的「動保警察」、「全面禁止金屬獵具」等，仍遙遙無期，希望動保司成立後，能盡快看到政策牛肉。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊呼籲，期許主管機關因應變革將思維轉向以動物保護為主，應修法禁止販售與製造殘酷金屬陷阱、不當飼養（籠錬犬）案件的稽查與執法應確實、加強源頭管理流浪動物，全面廢除教育訓練使用動物、展演場所禁止利用動物表演及與人互動、禁止圈養不適合圈養的物種（如鯨豚類）。

世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸表示，動保司成立後，希望可以盡快落實寵物登記和飼主責任、寵物分類分級管理，朝全面提升動物福利邁進。