川普勁敵！　佛州州長：若當選總統將「阻止中國入侵台灣」

▲美國佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布競選2024年美國總統大選。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國共和黨籍德州州長迪尚特（Ron DeSantis）7月31日表示，若他2024年順利當選下屆美國總統，他的政策目標將是阻止中國入侵台灣。當被問到如何實踐目標時，他表示，若中國政府認為犯台的代價高於任何潛在利益，就會避免以武力攻擊台灣。

根據路透社報導，迪尚特先前曾宣布角逐美國2024年總統大選的共和黨黨內初選，他接受福斯新聞（Fox News）訪問時被問到，若中國入侵台灣時他將如何應對。迪尚特回答，「所以，我的政策將是阻止這種情況發生。」

迪尚特說，「中國重視硬實力。如果他們認為其成本將超過任何潛在的收益，他們就不會這麼做。」他表示，這類的威懾將涉及相關區域的「硬實力」。報導指出，迪尚特顯然是指美國的軍事實力，以及美國可動用的經濟手段。

路透社報導提到，拜登政府近來試圖透過高層官員對中訪問，為修復美中關係向前邁出一步。對此，迪尚特批評了拜登處理台海議題的方式，「我確實認為，在拜登的領導下，我們正走在一條未來5年或10年他們（海峽兩岸）可能能夠接受的道路上。」但他也說，「如果我們改變路線，我認為我們可以防止這種情況發生。」

報導補充，迪尚特與其他共和黨候選人一樣，對中國採取鷹派態度，將中國視為美國的地緣政治頭號威脅。同一天《華爾街日報》刊載的另一篇採訪中，迪尚特表示，他將考慮在全美範圍內禁止TikTok應用程式，「我傾向於不希望TikTok出現在美國」。然而，同樣宣布參選的共和黨籍美國前總統川普（Donald Trump）近期民調遙遙領先迪尚特。

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