賴清德「進白宮說」　美國務院拒評論稱一中政策不變

▲賴清德「進白宮說」引關注。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓31日專電

英國「金融時報」日前報導，民進黨總統參選人賴清德的「進白宮」說引起美方關切。美國國務院發言人米勒今天不願評論此事，僅重申美國「一中政策」不變。

金融時報（Financial Times）7月19日引述美台兩地8名知情人士的說法報導，賴清德日前曾於一造勢場合說「當台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已經達成」，促使美國政府向台灣尋求解釋。

但接受報導訪問的另一名資深美國官員對此否認，指白宮未就此發言議題曾與賴清德、他的競選辦公室或競選幕僚有所接觸。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天在例行媒體簡報會上被問及此事時表示，他對賴清德發言沒有任何回應。他說：「就美國立場來說，我們的『一中政策』沒有改變，持續作為美方政策。」

針對賴清德8月訪問巴拉圭途中將過境美國，米勒重申，類似過境過去有諸多前例，橫跨數十年及數任政府，沒有什麼特別之處。

媒體接著追問，賴清德雖稱支持兩岸現狀，但外界對他的外交政策及可能支持台灣獨立一事有些許憂慮，美方是否擔心他若當選，可能對美中關係造成負面影響。

對此，米勒再次選擇不作回應，強調他不會去談論台灣或任何國家參選人的發言。