就是要選總統！川普遭檢方「追加起訴」：就算遭判刑也不終止競選

▲美國前總統川普29日在愛荷華州出席共和黨的林肯總統誕辰紀念日晚宴。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普近年來官司纏身，今年6月才被檢察官以涉嫌在海湖俱樂部非法持有和不當處理國安文件、妨礙司法等37項罪嫌起訴；如今，他又於本月27日被檢察官追加指控企圖滅證。對此，川普接受電台專訪時表示，即便面臨多項指控而被判刑定罪，終究不會停下參與2024年總統選舉的腳步。

根據美媒《ABC News》，美國聯邦檢察官參與的大陪審團27日對川普發起新的起訴書，指控川普密謀刪除他在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宅邸監視器錄影，包括在海湖莊園內任職的56歲房地產經理德奧莉薇拉（De Oliveira）也被檢方起訴。

一名消息人士透露，在海湖莊園擔任川普長期助手的德奧莉薇拉，2022年夏天時曾經告訴另一名員工，「老闆」（指川普）希望刪除監視器影像。

面對上述指控，川普於當地時間28日接受保守派電視台主持人佛瑞德里克斯（John Fredericks）電台採訪，主持人在採訪中向川普問道，「如果官司繼續下去，你收到這些起訴書，最終你在華盛頓會有一個陪審團，假設你被定罪判刑，你的總統競選活動會因此停止嗎？」

川普以堅定的口吻回道，「一點也不！美國憲法中沒有規定必須這樣做，這根本不可能。」

報導指出，憲法專家們一致認為，針對總統參選資格，有無犯罪紀錄並不是受限制參選的條件，美國憲法只規定年滿35歲、在美國居住滿14年以上、且必須是「出生時即為美國公民」，才能競選總統。