美國野火一路狂燒「越過邊境」　加拿大急發撤離令

▲美國華盛頓州爆發「雄鷹崖」(Eagle Bluff)野火。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國華盛頓州爆發「雄鷹崖」(Eagle Bluff)野火,且火勢已越過邊境,一路延燒至加拿大卑詩省,燒毀約1萬英畝土地。加拿大當局也緊急發布撤離令,要求732戶住宅疏散。

▲▼雄鷹崖野火已從美國延燒至加拿大。(圖/路透)



根據《路透社》、《紐約時報》報導,加拿大卑詩省(British Columbia)野火管理局表示,雄鷹崖野火距離奧索尤斯鎮(Osoyoos)僅4公里,當地人口約6700人,目前已針對732戶住宅發布疏散令。

這場野火源自美國華盛頓州北部的奧卡諾根郡(Okanogan County),當地緊急管理部門指出,大火30日已燒毀約1萬英畝的土地,有4座建物被焚毀,目前有250名野火消防員投入救災,但火勢尚未得到控制。

The Town of Osoyoos is under evacuation alert after an American wildfire crossed Canada’s border on Saturday

Eagle Bluff Fire in Osoyoos BC

Praying for Everyone’s Safety!



Pic from my friend Genevieve as she is in Osoyoos Home ???? #wildfires #bc pic.twitter.com/PdQGTOsVn8