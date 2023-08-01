快訊／卡努很魁梧！　北部今早颱風雨來了

▲北部颱風雨來了。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局觀測，今天（1日）早上北部不少地區都下起雨來。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書發文，分享今早最新雷達回波圖表示，「北部是颱風雨？是喔！」氣象粉專則提醒，卡努體型會滿魁梧的，誠心建議今日北台灣、宜蘭先做一下簡單的防颱措施吧。

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

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氣象局指出，今日受颱風外圍雲系影響，基隆北海岸及北部轉為陰短暫陣雨的天氣，降雨機率高，而其他地方仍為晴到多雲，午後在南部及各山區有雷陣雨的機會，但因外圍沉降作用，對流發展會較緩和、範圍零星；隨著颱風逐漸接近，入夜之後中南部將轉為有短暫陣雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，根據氣象局最新預測路徑，卡努暴風圈很靠近東北角陸地，沒辦法，卡努體型會滿魁梧的，如果高壓太強、減弱速度慢，卡努西折的角度會更明顯，那麼滯留位置就會更靠近台灣，「到時候苦主除了沖繩，可能也會包含我們」，會很麻煩的，誠心建議今日北台灣、宜蘭先做一下簡單的防颱措施。

▼台灣颱風論壇說，根據氣象局最新預測路徑，卡努暴風圈很靠近東北角陸地。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預估今晚到周三清晨有機會發布海上警報，但還要視其移動速度，以及暴風半徑有無再擴大，仍要再觀察。

趙竑說，周三、周四颱風外圍環流影響更明顯，北部有短暫陣雨，降雨時間拉長一些，中南部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；周五颱風慢慢往北移，慢慢轉強西南風，水氣充足，中南部整天有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



▼卡努未來將大轉彎。（圖／氣象局）

