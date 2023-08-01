星巴克今起全面停供免費購物袋　自費購1元至5元

▲星巴克購物提袋已改成需自費購買。（圖／記者蔡惠如攝）

記者張靖榕／綜合報導

星巴克日前發布新聞稿，宣布今（1日）起各門市停用免費購物紙袋，原附提把的兩杯袋則依店面庫存使用完為止，此舉為鼓勵消費者自行攜帶購物袋重複利用，若顧客有需要則可自費購買環保袋，售價為1元的兩杯飲料裝紙袋，最貴的是大禮袋，售價5元。

星巴克上月13日正式宣布，8月起將不再提供免費紙袋服務，鼓勵消費者自行攜帶購物袋並重複使用，邀請消費者一起為促進垃圾減量盡一份心力，以小小的行動為環境帶來大大的改變。若顧客有需要，亦可自費購買環保袋。

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從今天（1日）起，星巴克各門市停用免費購物紙袋，原附提把的兩杯紙袋則依據單店庫存使用完為止，顧客購買節慶禮盒，或原本就附贈專屬禮袋的則不予收費，預估未來一年將可減少超過600噸廢棄物。鼓勵顧客可自備購物袋，期望更能促進垃圾減量。如顧客需要提袋，門市可提供加價選購，單價從1元至5元不等。

星巴克表示，自1998年以來已率先提供環保杯扣10元優惠，今年7／1起導入循環杯專案，至今累計超過減少上億個一次性使用的杯子；星巴克門市更提供可重複使用的內用餐具、門市杯架依循全球星巴克規範皆以再生素材製成，全門市更導入可重複使用的不鏽鋼攪拌棒及以咖啡渣製成的托盤。