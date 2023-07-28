創造第三人生！4熟齡女洗手賣咖啡　類職場空間試營運

▲過去未曾接觸咖啡豆的秀錦，如今熟練地揀選咖啡豆。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

基督教芥菜種會建立社區助人網絡─芥助網，因應台灣邁入超高齡社會的議題，創造壯世代豐富的第三人生，在花蓮縣新城鄉北埔村打造「夢想50+coffee」類職場空間，由4位平均68歲的熟齡族擔任「社區銀賓員」，透過服務與經濟自主，提升長者自我價值感，同時能延緩老化，減低長照與失智的風險。

芥菜種會社區發展東區副處長吳雅琴表示，「夢想50+coffee」除了培力長者知識與技能，進而穩定工作，也希望藉由更多的社群交流，共同發掘社區問題、產生解方，建立緊密且安心的芥助網，邀請大家一起支持，達到社區共生的目標。



台灣65歲以上人口預估2025年將超過20%，身為台灣第一個立案的社福機構，芥菜種會發展中高齡服務20多年，擁有長期陪伴長者的經驗，也了解超高齡問題對社會的影響。近年來以建立芥助網的助人理念，打造兒少、青年與長者的社區助人網絡，並以創造長者工作機會，「活躍老化」、「價值重現與再造」的觀點，鼓勵長者走入嶄新的退休人生，透過資源連結，邀請社會大眾響應長者自立自助、共好共生的理念，一起幫助他們創造豐富的第三人生。



「社區銀賓員」簡秀錦，年幼時就跟著母親務農，踏入婚姻後仍持續在田間忙碌，5年前先生離世，在芥菜種會C級巷弄長照站擔任志工，並進一步加入「夢想50+coffee」行列；從選豆、烘豆、磨豆、手沖，原本拿鋤頭的手，到現在能獨立站上吧檯操作咖啡機，與民眾互動分享生命。「趁還能自由自在活動，就盡量去做」，面對學習新事物，簡秀錦也總是能夠樂觀的看待。

▲芥菜種會副處長吳雅琴（右一）與店長黃梅英期盼在「夢想50+coffee」中創造出跨各個世代不同的夢想。



店長黃梅英在踏入咖啡館前，已經20多年沒有喝咖啡，她的另一個突破是，「帶領比我年紀更長的姊姊們」。經過五多月的參訪與學習，從咖啡豆的粗細、沖泡時的水溫到服務面，黃梅英全程參與，「因為這樣才知道困難在哪裡」。黃梅英說，一開始大家會不好意思端咖啡走出櫃檯、手會抖，她鼓勵「這是為人服務，是了不起的事」。現在，姊姊們與人打招呼、聊天已是工作的日常，對於有重聽的銀賓員，可以用微笑面對顧客，並透過人力配搭因應。「年紀大還剩下什麼？剩下快樂。所以來這裡就是要快樂！」黃梅英了解大家的經濟壓力與對財務自由的渴望，也希望這份工作陪伴大家改善生活。因著對基督的信仰，她時常祈禱自己有更多的智慧，繼續走在助人的道路上。



吳雅琴副處長表示，面對不熟悉的領域，這群大姊們樂於學習，也熱衷於服務他人，甚至有人分享夢到工作被他人取代，代表著工作機會的渴望。吳雅琴說，「夢想50+coffee」透過與勞動部多元就業方案合作，打造友善熟齡就業的類職場空間，規劃符合中高齡體能、彈性工時，工作內容設計包括讓長者保持與人交流、訓練記憶、覺察身體健康狀況，達到活躍老化的目標，未來咖啡館場域，還希望成為社區交流中心、技能訓練教室、展覽活動、串聯社區的複合式空間。



「夢想50+coffee」位在芥菜種會花蓮習藝所（新城鄉北埔路13號），已開始試營運，8月將正式營運，時間為每週二至週六10時到17時，週日下午營業，歡迎民眾前往品嘗銀賓員大姊手沖的香醇咖啡，也邀請大家以行動支持芥菜種會為長者重回職場創造機會的助人服務！請連結芥菜種會官網https://lihi1.com/0PNd6

