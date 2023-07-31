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他在好友婚禮「贏600紅包」卻被要求退錢　網：新人會被笑一輩子

▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲參加好友婚禮贏到紅包，事後他卻收對方私訊「要求退還差額」，讓他超級傻眼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

許多新人在舉辦喜宴時，多少會進行一些小遊戲，帶動氣氛的同時，也讓來賓獲得禮物。有一名網友分享，他日前參加好友的婚宴，玩小遊戲贏了一包600元紅包，不料事後對方家人卻私訊說，紅包金額應該是200元，當初不小心放錯了，希望他能把400元差額退回，讓他非常傻眼。

原PO在爆料公社App表示，他一位好朋友今年感情終於定了下來，最近也受邀出席對方的喜宴，「大家都知道，喜宴過程中，多少會舉辦一些小遊戲和賓客互動，帶動氣氛增加趣味，其中一個遊戲我玩贏了，拿到了一包獎勵紅包，打開裡面有600元」。

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沒想到婚禮結束過了幾天，他突然收到好友的家人私訊，對方表示紅包中的錢原本應該要包200元而已，但當初籌辦人不小心放錯進額了，「希望我退回400元的差額，由於我也不缺這400元，當然我馬上也說OK，只是第一次遇到這種要求，滿傻眼的，有人也遇過類似情形嗎？」

▲▼好友喜宴小遊戲贏紅包被要求退錢 網批：乾脆全退、刪好友。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友回應。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人表示，「包錯就包錯，還有要回的這樣」、「太扯了啦，只多放400元也要計較」、「這個應該是600全退，然後刪除好友吧」、「400也好意思開口」、「是我就整包退回去了」、「收回感覺觸霉頭」、「丟臉，這種事可以讓人笑一輩子吧」。

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