新郎新娘遭「壓頭拜堂」　雙方面無表情像互不認識

記者林郁婷／綜合報導

安徽亳州一對新人結婚的影片近日引發討論，兩人全程在其他人的指示下，完成結婚儀式，臉上都面無表情，像互相不認識一樣，女生甚至連婚服都沒穿。對此，一名知情人士透露，雙方皆為19歲，男生屬於中度精神障礙，女生則是中度智力障礙。

據《上游新聞》報導，事件發生在亳州市利辛縣西潘樓鎮，從影片中能看到，一對新人站在中間，男生頭戴紅帽，身上披著紅色綢緞，衣服上也別著寫有「新郎」二字的胸花，反觀女生只穿著普通的粉色T-shirt，手上拿著捧花。

與旁邊開心的圍觀群眾相反，兩人從頭到尾都沒什麼表情，全靠旁邊的人幫忙才完成婚禮，就連拜天地及夫妻對拜都是被人壓著頭拜完，最後有人喊「新郎新娘送入洞房」。

▲新人結婚被壓頭拜堂，全程面無表情。（圖／翻攝自速看視界）



網友紛紛關心兩人結婚是否出於自願，「他們看上去甚至不知道自己到底在幹嘛」、「兩人都需要別人照顧，怎麼互相照顧？」、「大部分精神智力有問題的人，將來生的孩子也多少會有點問題」。

這段影片原本由「利辛管家婚車租賃」帳號發布，後來受到網友關注，被新郎父親要求刪除，目前已經下架。

當地知情人透露，兩人今年都是19歲，男生屬於中度精神障礙，女生則是中度智力障礙，均享有法律規定的救助，「雙方家庭考慮到具體情況，試圖讓二人結合，能互相有個照顧，並不存在買賣婚姻」。

西潘樓鎮政府人員表示，已關注到此事，正在進一步了解中，調查結果出爐會進行公布；利辛縣民政局婚姻登記處員工也指出，經核實，雙方還未辦理結婚登記，「法律規定，男生不滿22歲，女生不滿20歲，不得進行結婚登記」。

重慶坤源衡泰律師事務所婚姻糾紛專職律師張燕分析指出，「精神二級殘疾以及智力二級殘疾，均屬較為嚴重的殘疾等級，不符合登記結婚的條件，婚姻會被直接認定為無效」，此外，殘疾分類也無法認定，民事上的無行為能力人與限制行為能力人，需要透過特別的訴訟程序來進行判定。