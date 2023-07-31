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史上頭一遭！校長交接前夕稱病「無法接任」　教育局急找代理人選

▲台北市立復興高中校長交接前夕，新任校長突以健康為由拒絕交接。（圖／翻攝學校網站）

▲台北市立復興高中校長交接前夕，新任校長突以健康為由拒絕交接。（圖／翻攝學校網站）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局明將舉行112學年度高中以下校長布達、宣誓與交接典禮，但典禮前夕，新任台北市立復興高中校長楊瑞濱今（31日）赴教育局，以身體因素為由，表明無法接任新職，外傳是校長遴選過程有爭議。北市教育局副局長陳素慧晚間證實，接任校長因健康因素拒絕交接，但強調遴選過程一切合法。但也因為是史上頭一遭，讓教育局今晚徹夜加班，急著找代理校長人選。

北市教育局明上午將在松山工農舉行新任校長布達交接典禮，由台北市長蔣萬安、教育局長湯志民監交，參加典禮的校長共有75位，包括高中職14位、國中18位、國小42位、幼兒園1位。

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原本擔任台北市北安國中總務主任的楊瑞濱，參加今年復興高中校長遴選成功，原訂明天就職上任，今天上午親赴教育局，出示書面報告，表明因身體健康因素，無法接任校長一職。外傳先前校長遴選時爆發爭議，新任校長找不齊幹部，才以生病為由拒絕交接。

陳素慧強調，遴選過程並無爭議，一切按照校長遴選流程辦理。但她坦言前一天才接獲通知，是史上頭一次，的確有點措手不及，影響明天的交接典禮與後續校務運作，但對方以健康因素為由，也不便勉強。

陳素慧表示，將優先從校內徵詢具行政經驗的資深教師擔任代理校長，為期一年，預計明年四、五月再舉行新任校長遴選，因應新學年即將開始，也會請駐區督學協助校內行政作業，讓校務正常運作。

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