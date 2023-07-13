路口違停要記點！貨運工會批車位不足醞釀抗爭　交通部2點回應

▲貨車若在交叉路口、公車站10公尺內違規停車，或併排停車，將可記點1點。（資料圖／記者游宗樺攝）

記者李姿慧／台北報導

違規記點新制上路，1年內記點滿12點吊扣駕照2個月，在路口、公車站10公尺內等違停或併排停車，記點1點。貨運工會不滿卸貨停車位不足，卻只重罰貨車駕駛，提廣設停車位、貨運公司負擔罰款等4訴求，醞釀上街抗爭。交通部表示，違停不影響交通可採勸導，另可協調地方政府增貨車臨停車位。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，台灣道路規劃沒有符合社會現況和產業需求，根本沒有足夠的貨車臨停車位，其中大台北地區貨車臨停車位更是嚴重不足，要兼顧客戶需求和公司交辦的工作，貨車司機只能被迫違規停車。

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工會不滿指出，交通新制增違規停車對駕駛人和公司記點，記點達一定程度，將吊扣、吊銷駕照或吊扣牌照，但新法設計只會重罰駕駛，完全沒有考慮貨車司機工作情況，貨車司機天天都要送貨，一天沒有足夠的停車位，就要被迫違停一天，可能馬上面臨駕照被吊扣或吊銷，工作權不保，全台灣成千上萬貨車司機和成千上萬的家庭，生計都會被影響，根本是官逼民反。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會也提出四大訴求，包括廣設貨車臨停車位、違規停車是貨運公司交辦工作且不能依此解雇員工、修法應和工會協商，以及貨運公司應全面負責貨車司機「靜態違規停車」的罰款。若交通部無具體改善回應，全台貨車司機將擇日走上街頭抗爭。

對此，交通部則回應表示，相關修法新制是為提升道路秩序和安全，不管是否新修正規定，過往就有要求商業行為應提供各類停車格使用，停車位涉及地方政府路段管制課題，地方政府也很努力，皆有設置貨車卸貨專用臨時停車位，若有不足，都可以跟地方政府反映增設。

交通部強調，在路口、公車站10公尺內違停及併排違規臨停等上下貨，是很危險的行為，根據規定，交叉路口、公車站10公尺內、消防栓等違停都會影響安全，因此才會有記點規定，但現行也已有規定，若不妨礙人車秩序、不影響交通，現在的機制就可以採勸導免於開單。