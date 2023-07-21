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不滿違停記點新制！貨車、小黃司機包圍交部　一度爆「肢體推擠」

▲▼貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議，一度爆發肢體推擠。（圖／記者李姿慧攝）

▲貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議，一度爆發肢體推擠。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

違規記點新制上路，在路口、公車站違停或併排停車，記點1點，1年內滿12點扣照2個月，引發貨運和計程車駕駛不滿，質疑卸貨停車位不足，乘客路口攔車，卻重罰駕駛，今(21日)約80名司機、40輛計程車包圍交通部，要求暫緩惡法，一度與警方爆發肢體推擠，揚言交部不解決，將號召全台駕駛到交通部違停。

不滿停車位不夠，貨運司機卸貨沒有地方停，只能被迫違規停車，計程車招呼站不夠，乘客路口或公車站攔車，司機收罰單，貨運工會、計程車業者質疑交通新制增加違規停車記點，達一定程度，將吊扣、吊銷駕照或吊扣牌照，但卻沒有作好完善的道路規劃和配套，就只會對司機開刀，剝奪司機工作權、活不下去。

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台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、統一速達企業工會、宅配通企業工會、大榮貨運企業工會、魔術食品企業工會、中華快遞企業工會、桃園市產業總工會和計程車工會等，今(21日)下午2點前往交通部抗議，約80名駕駛到場聲援，40多輛計程車包圍交通部繞行抗議。

▲▼貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議，一度爆發肢體推擠。（圖／記者李姿慧攝）

▲貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

現場司機怒吼「反惡法，顧生計」、「廣設貨車停車位，司機行人都安全」、「記點沒有配套，司機死路一條」，並當場開了一張罰單給交通部長王國材，指王國材違法暫停在交通部長位置，記點沒有配套，宅配死路一條，要求王國材下台，訴求交通部盡速辦理勞資政三方會談，研議廣設貨車停車位，保證司機工作權。

交通部先是派出一名秘書接受陳情，由於無法具體承諾，引爆現場駕駛和工會不滿，打算衝進交通部，一度與警方發生肢體推擠；交通部再派出簡任技正接受陳情、承諾近期內將邀工會和相關單位開會研商。工會則揚言交通部若不解決，將號召全台司機包圍交通部，把交通部當停車場，到交通部違停。

▲▼貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議，一度爆發肢體推擠。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議，一度爆發肢體推擠。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議，一度爆發肢體推擠。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議，一度爆發肢體推擠。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議，一度爆發肢體推擠。（圖／記者李姿慧攝）

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄表示，交通部制定了一個惡劣的道交處罰條例，不管一般駕駛人或是職業司機都會受到影響，甚至剝奪司機工作權和生存，憲法保障的是工作權，交通部制定惡法竟然比憲法還要高。

林志雄說，他們並沒有認為違停是對的，但卻沒有配套，也沒有廣設停車格，沒有卸貨停車格怎麼送貨，工會提出三訴求，第一，違停相關費用由雇主負擔，若是動態超速、闖平交道等罰單，司機個人交通觀念不足，自己負擔罰單是活該，但靜態罰單就是送貨違停，應該要由公司負擔，不應加諸司機身上。

第二，貨車司機違停是因為道路設計不良，台北市每家貨運公司，比較大型的公司一年會收到5千到7千張罰單，向北市陳情後卻說無法再擠出多餘貨車卸貨停車格，那請問北市一年開出違規5千到6千張罰單是用何基準取締。

▲▼貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

林志雄指出，第三項訴求，交通部應該制定卸貨停車格使用規範，責成各地方政府研議增設，才能讓貨車和計程車司機卸貨或接客，惡法之下沒有一個是局外人，若司機駕照被吊扣或吊銷，怎麼養家餬口，生存的駕照被吊扣了，這個家庭還不破碎嗎。▲▼貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲貨運和計程車駕駛不滿記點制度，今赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

台北市多元化計程車產業工會發言人譚傳紹則表示，交通違規要負責沒意見，但看看台北市有計程車合法上下客的地方嗎，當交通部把違規記點每一次都歸責駕駛人，就要有好的交通配套規劃，在配套完善前不可加諸惡法，道路交通和標線沒有規劃好，計程車駕駛想守法卻不知如何去守法，若無法解決，接下來抗議行動將遍地開花。

譚傳紹指出，一年12點即吊扣駕照兩個月罰則對於職業駕駛來說實在太過嚴苛，尤其在交通規劃並不完善的情況下，希望以講習代替吊扣駕照，維護職業駕駛的生存權利，否則屆時將有許多駕駛將面臨家庭生計遭到剝削；另在交通規劃完善之前，應先取消民眾檢舉制度及違規記點歸責駕駛作法，邀請司機工會團體共同研擬如何改善交通安全環境。
 

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