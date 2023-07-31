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社會 社會焦點 保障人權

預防性侵再犯！士檢強化「社區監控鑽石模式」　打造堅軔安全網

▲▼ 。（圖／士林地檢署提供）

▲法務部參考具顯著預防再犯成效的美國弗蒙特州「性罪犯鑽石監控模式」針對取得假釋資格或緩刑性罪犯，擬定嚴密社區監控機制。（圖／士林地檢署提供）

記者黃宥寧／台北報導

預防再犯！為貫徹政府強化社會安全網計畫，士林地檢署日前擴大召開性侵害案件受保護管束人社區監督輔導網絡會議，盼透過公司協力，積極整合相關機關，建立多面向合作夥伴關係，對假釋中性罪犯採取更嚴密監控及持續心理治療，建構以多戶系統為主軸的完整社區監控，以具體行動保障民眾人身安全。

士林地檢署顏迺偉檢察長表示，面對性罪犯者所具有的特殊再犯心理，參考法務部引進美國弗蒙特州性罪犯社區監控鑽石模式，由地方檢察署觀護人主導，整合管區警察隨時查訪以及社區身心治療等等措施，隨時檢討其再犯危險性，並適時採取測謊、宵禁、指定居住處所、禁止接近特定的對象或場所、甚至電子監控等觀護處遇措施，提升監控層次預防再犯。

士林地檢署於日前召開今年度第三次會議，由執行科檢察官、主任觀護人全程參與，加上擴大舉行而集結了受理個案的觀護人、管區員警、治療師、衛生局社區心理衛生中心、社會局家庭暴力及性侵害防治中心、婦幼警察隊及各警察分局家防官一同加入研討，並聘請三軍總醫院北投分院成人精神科李彥峰醫師及臨床心理師高恒信、 張慧敏擔任專家學者，針對中高再犯危險的受保護管束人進行討論，共同制訂預防再犯及治療策略。

最後也強調，以整合相關機關建立多面向合作夥伴關係，改善過去各自單打獨鬥，同時透過每季討論，一方面提升網絡團隊執行性侵害案件危機處理能力，更有助於掌握中高危險個案現況，及時因應調整適當處遇，以有效預防再犯，共同維繫溫暖而堅韌的社會安全網，讓社區充滿幸福氛圍，也讓社會更加安全。

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