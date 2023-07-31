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社會 社會焦點 保障人權

90kg保母悶死11月嬰！同事「無作為」判1年半定讞...已發監執行

▲▼內湖「我們的」托嬰中心，黃祥官、蘇昭伶。（圖／記者黃宥寧攝）

▲時任內湖托嬰中心保母廖筱萍悶死11個月大李姓男嬰遭判3年半定讞，與廖共同照顧的保母蘇昭伶被最高法院依過失致死罪判刑1年6月定讞，日前已入監服刑。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

喚不回無辜小生命！4年前內湖「我們的」托嬰中心90公斤廖筱萍保母環抱悶壓11個月大「叡叡」致死，遭判3年半定讞，與廖女共同照顧嬰幼兒的保母蘇昭伶因案發當下毫無作為，且逾1小時都沒有查看男嬰，被認定也有責任，最高法院上月依過失致死罪判處1年半定讞，蘇女日前已到士林地檢署報到發監。

2019年4月擔任保母的廖筱萍，為了哄11個月大的叡叡午睡，竟以體重約90公斤身體手環抱重壓叡叡近19分鐘，導致叡叡窒息死亡，廖被判3年6月定讞；至於托嬰中心負責人黃祥官1、2審皆獲無罪判決，主任徐育質1審判刑1年10月，2審改判無罪，因檢方未上訴第3審，2人無罪確定。

法院認蘇女與廖筱萍一同值勤「豆豆班」擔任保母，雖有約定各自照護嬰幼兒，其內部分工照護，固符合「師生比」規範要求，但參酌證人證詞，同教室的老師都應該互相幫忙，孩子有需要的時候，就不會再強分你我，而是相互支援，仍應對他方照顧的幼兒，負起協助照顧之責，為必要之作為，以避免班內幼兒發生危險等語。

▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲11月大李姓男嬰遭重達90公斤的廖姓保母活活悶死。（資料圖／《ETtoday新聞雲》翻攝）

然而，「豆豆班」教室不大，嬰兒床都放置四周，中間地上有2張軟墊，讓保母及嬰幼兒可以就地躺睡、行動，並無視線上阻隔，任一保母可輕易查見，蘇卻怠於盡其義務、毫無作為，從案發當天下午12點59分至2點16分，逾1小時都沒有查看男嬰，應負過失致死責任。

士林地院一審依過失致死罪判蘇昭伶2年徒刑，二審改判1年6月徒刑，上月最高法院認原判決無違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

訴訟期間，「叡叡」父母從案發後以「我孩子在台灣最大連鎖托嬰中心的故事」名稱創立臉書專頁，記錄下痛失愛子心情，但司法結果，讓他們不禁嘆「司法已死、淚已流乾，沒有令人安心跟信服的體制」。最後1名有罪定讞的保母蘇昭伶，也於日前赴士林地檢署報到發監，長達數年訴訟也告一段落。

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