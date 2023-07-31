韓年輕女老師教室輕生亡！遭家長「打爆電話」霸凌　3萬人上街抗議

▲南韓首爾市瑞草區瑞二國小年僅24歲的班導師因家長惡意霸凌，最後選擇在教室輕生，多名教師和民眾前往現場留字條悼念。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

近來南韓傳出多起「侵害教權」的事件，不僅有教師在課堂設遭到學生暴力毆打，甚至首爾還有年輕的國小女教師因為不堪學生家長長期以來的投訴霸凌，最後選擇在教室裡輕生的悲劇。如今警方證實，該名女教師自從經過「戳筆事件」的洗禮後，手機被家長打爆數十通。

根據《韓聯社》，首爾特別市瑞草區瑞二國小18日傳出，年僅24歲的國小女教師A某被人發現課堂前在教師輕生死亡的悲劇事件，A某擔任一年級班導，12日她執教的班級傳出有學生拿鉛筆戳其他學生額頭的暴力事件，該起事件將A某推向壓力無法宣洩的死亡之淵，因為A某在該事件遭到學生家長以惡劣投訴的方式霸凌。

A某是僅有2年資歷的年輕教師，在戳筆事件發生後便接到來自受害學生家長、加害學生家長的數十通電話，飽受驚嚇的她13日向校方秉告此事，校方主導加害和被害雙方的學生與家長面對面，原本以為事件和平落幕，但A某卻還是不斷接到家長打來的電話，令她感到備受驚嚇、甚至是起雞皮疙瘩。

有其他證人指出，當初校方直接建議A某趁暑假期間，趕快更換手機號碼。

首爾警察廳今（31）日證實，A某自從12日發生戳筆事件以後、至18日在教室輕生死亡為止，A某和家長之間曾有過數通電話，警方表示為了考量到A某家屬和學生家長的立場，決定不對外公開具體的通話次數。

不過，首爾教師勞動組合（工會）卻於24日指出，學生家長曾經撥打數十通的電話給A某的手機。

針對上述疑雲，警方決定追加調查在戳筆事件發生以前，A某和學生家長的通話紀錄，同時調閱工作用通訊軟體Hi Talk、校內有線電話通話紀錄，釐清學生家長的過度騷擾和投訴霸凌是否和A某選擇輕生有關。

另外，警方也會調閱校內監視器影像、A某工作用電腦、工作日誌、個人使用3C產品等，釐清A某死亡前的動線。

據悉，最近南韓發生多起教師遭學生暴力毆打的事件，首爾一名國小6年級學童辱罵班導師，同時隊扳倒的臉部和身體拳打腳踢，至於釜山則有一名國小3年級學童當著全班同學的面，用腳踹教師的胸部，導致該名教師肋骨受傷、必須接受3周治療，直接向學校請病假。

針對教師在工作環境上日漸不受保障、教權慘遭侵害，為此南韓全國教師上街發出怒吼，頂著炎熱的高溫在首爾普信閣、首爾市廳廣場附近先後舉辦2場大規模示威集會，第一場有5000多人參加、第二場則有3萬人上街頭，預估本周六（8月5日）還會舉辦第三場。

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