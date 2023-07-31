遭爆摸大腿性騷女員工！寶成前副總羊曉東親赴北檢　控議員誹謗

記者劉昌松／台北報導

寶成集團前副總羊曉東日前捲入#me too風暴，遭台中市議員指控涉嫌性騷擾多名女員工，利用酒後藉機對女員工十指緊扣、摸大腿，羊曉東為了捍衛清白，除主動辭去職務，並委託律師提告誹謗，羊曉東31日首度出庭應訊後受訪表示，「性評委員會調查確認都是子虛烏有的構陷」，「議員必須為不實言論付出代價！」

▲寶成前副總羊曉東不滿被構陷性騷擾女員工，出庭控告台中市議員林祈烽誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

台中市議員林祈烽在議會質詢時，踢爆台中市政顧問、製鞋大廠寶成集團的副總羊曉東，涉嫌性騷3女，不僅在公關室對女子上下其手，還假裝喝醉需要女員工攙扶，藉機在女員工背後摸內衣，另外要女部屬送他回家，在車上就緊緊握住、十指緊扣受害人，伸出另一隻手撫摸受害人的大腿。

台中市政府第一時間解聘羊曉東的顧問職務，羊曉東本人也辭去寶成副總的職務，但隨即委任律師提告妨害名譽誹謗告訴，羊曉東聲明指控，林祈烽「玩火自焚，與其亂潑黑水，不如各自提告。」

▲台中市議員林祈烽多次指控羊曉東涉及性騷擾女員工。（資料照／記者許權毅攝）

台北地檢署受理後，31日首度開庭，羊曉東受訪時指出，公司性評委員會已經做了仔細的調查，證實所有指控都是子虛烏有，但對他的名譽上造成的損害已經無法挽救回來。記者詢問羊曉東是否會回寶成，或與台中市長盧秀燕溝通？羊曉東表示，他目前不考慮任何工作上的事情，除非對方道歉認錯，否則一定會告到底。