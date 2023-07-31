快訊／補齊最後拼圖！《性騷法》三讀修正　權勢性騷最重關3年

▲立法院長游錫堃敲下議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院今（31日）三讀修正《性騷擾防治法》部分條文，加重多項權勢性騷擾罰則，明定法院得因被害人請求，酌定損害額1至3倍的懲罰性賠償金，刑罰方面，規定若利用權勢或機會性騷擾，最重可處3年以下有期徒刑，行政罰方面，也從現行新台幣1萬元以上、10萬元以下罰鍰，增加至6萬元以上、60萬元以下。

面對社會各界層出不窮的MeToo事件，立法院臨時會審議「性平三法」，上周五已三讀修正《性別平等教育法》，今天院會繼續處理《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》，盼強化打擊加害人、保護被害人權益，建立可信賴的性騷擾防治制度，並補齊防治性騷的最後一塊拼圖。

現行條文明定，性騷擾者負損害賠償責任，而三讀條文進一步新增規定，屬於權勢性騷擾者，法院得因被害人請求，依侵害情節，酌定損害額1至3倍的懲罰性賠償金。

值得注意的是，此次修法特別針對權勢性騷擾提出多項規範，其中，三讀條文延長性騷擾事件的申訴期限，屬權勢性騷擾事件者得於知悉事件發生後3年內、事件發生7年內提出申訴，非屬權勢性騷擾者得於知悉事件發生後2年內、事件發生後5年內提出申訴，若被害人為未成年者，得於成年後3年內提出申訴。

針對罰則方面，現行法規明定意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處等行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金，三讀條文則新增規定，利用權勢或機會而犯之者，加重其刑至2分之1，但該條文屬告訴乃論之罪；行政罰方面也新增規定，對他人為權勢性騷擾，經申訴調查成立者，由直轄市、縣市主管機關處6萬元以上、60萬元以下罰鍰。

另為保護性騷被害者個資，三讀條文規定，任何人不得公開或揭露性騷擾被害人姓名，或足以識別被害人身分資訊，違者處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並令限期改正，屆期未改正得按次處罰，並可處罰網路揭露的行為人，但若經成年的被害人同意，或檢察官或法官依法認為有必要者等情形，則不在此限。

至於時效方面，三讀條文規定，在《性騷擾防治法》修法通過施行前，已受理性騷擾申訴案件尚未終結者，及於修正施行前已發生而於修正施行後才受理者，均適用修正施行後的程序規定終結之，但已進行之程序，其效力不受影響。