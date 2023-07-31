　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

乳癌篩檢異常不能拖　早篩早發現早治療！避免「自己嚇自己」

▲台中榮總乳房外科醫師楊捷儒。（圖／記者由瓊華翻攝）

▲國健署提供的乳癌篩檢工具「乳房X光攝影」，可有效提早發現乳癌，能偵測出乳房鈣化點，尤其是發現無症狀的0期乳癌。（圖／記者由瓊華翻攝）

記者蔡佩旻／台中報導

乳癌是我國女性癌症發生率第一位，發生高峰為45-69歲，台中一名30多歲女子，發現胸部有硬塊迅速就醫確診；另名婦人則是透過乳房X光攝影發現胸部異狀，卻不敢面對，拖延許久才鼓起勇氣就醫。駐診大甲李綜合醫院的台中榮總乳房外科醫師楊捷儒提醒，每兩年定期檢查一次的乳癌篩檢能提早發現病徵。

乳房外科醫師楊捷儒指出，37歲的女患者日前到院就醫，自述摸到胸部有硬塊，一開始覺得還好，沒想到腫脹的部位愈來愈大，嚇到馬上就醫，經過觸診與超音波檢查後，立即切片檢查，確定罹患癌症，協助轉診到台中榮總，目前已經開始治療，所幸沒有拖延就醫造成病情惡化。

另名50多歲的婦人，日前進行乳癌攝影檢查，發現有異狀，但是害怕面對真實病況，不斷的拖延，經過人員的催促與提醒，才免強自己到院求診。楊捷儒說，該患者乳篩異常擔心有惡性腫瘤，還好最後檢查沒事，才終於放下心中的大石頭，沒有整天患得患失。

「乳篩有異狀到醫院進一步檢查，患者比較安心，千萬不要拖。」楊捷儒說明，腫塊在還沒有變大前，超音波攝影很難發現，但是微小的鈣化點，透過乳房X光攝影皆會顯示。國健署提供的乳癌篩檢工具「乳房X光攝影」，可有效提早發現乳癌，能偵測出乳房鈣化點，尤其是發現無症狀的0期乳癌。

楊捷儒表示，門診中有不少病患皆是在地人，因為交通方便就醫，選擇就近看診，省去來回奔波時間。在過去三年中，受到疫情影響，不少女性朋友已經超過兩年沒有回到指定的醫療院所進行檢查，各醫院配合國健署，在社區、衛生所不定期皆辦理乳癌篩檢，女性朋友可就近檢查，萬一有異狀再到醫院檢查，才不會拖延病狀，「早期篩檢、早期發現、早期治療」，呼籲女性朋友持續每2年接受1次乳房X光攝影檢查。

台中大甲李綜合醫院院長隋善中表示，醫院在今年初跟台中榮總策略聯盟後，有更多榮總醫師駐診，方便在地民眾看診，省去生病來回奔波，也能便利民眾轉診就醫，已經有不少成功轉診案例，確實達到醫療分級，從下個月起，陸續將新增骨科、肝膽腸胃科，強化海線在地的醫療資源。

▲台中榮總乳房外科醫師楊捷儒。（圖／記者由瓊華翻攝）

▲台中榮總乳房外科醫師楊捷儒呼籲，乳篩有異狀到醫院進一步檢查，患者比較安心，千萬不要拖。（圖／記者由瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►綜藝鬼才沈玉琳現身雲林百縫直播合體阿林哥開賣　2小時創200萬業績

►雲林首場山線音樂祭「2023斗六夏日微醺」草皮積水到腳踝熱情不散

►杜蘇芮颱風來襲現場積水不退　2023雲林海洋音樂祭順延一周

►達德能源弊案！雲林縣議長沈宗隆認收賄2600萬　貪污罪起訴

 

ET快訊
快訊／李玟84歲老母缺席告別式　白髮人不送黑髮人
明起「國內線機票降價」　退補差價辦法出爐
高溫70°C！　4人穿越羅布泊「地獄沙漠」烤成焦屍
預報變數增！　冷心低壓「讓卡努更強了」
郭鬼鬼「懷孕遭家暴」！　報警切割生父
快訊／立院三讀修正《外役監條例》　貪污犯重大經濟犯不得遴選
快訊／謝典林退出國民黨　侯友宜回應了
90kg保母活活悶死11月嬰！　同事「無作為」也入獄
直擊！　雙北4棟「都更孤島」現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣兒少家庭福利館114年完工　滿足各年齡層動靜態需求

台東8月推太平溪及關山人工濕地導覽解說　即日起開放報名

原則准許例外禁止　2縣市漂流木撿拾規定鬆綁

「佳祿保齡球館」土地法拍減價　拍賣底價1億1,630萬

嘉義市推進創新科技發展　「智造咖交流會—AI世代的品牌塑造」

身障婦服藥後駕駛電動輪椅出門　跌落溝渠警急救

嘉義市心康復之友協會　獲社安網績優團體表揚

虎尾科大與長庚科大開發數位醫護　「2023創創AIoT競賽」奪獎

比賽累積經驗調整狀況　中正學生射箭團前進成都世大運

老年排便不順暢　嘉榮推薦8解便高纖蔬菜

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

嘉義縣兒少家庭福利館114年完工　滿足各年齡層動靜態需求

台東8月推太平溪及關山人工濕地導覽解說　即日起開放報名

原則准許例外禁止　2縣市漂流木撿拾規定鬆綁

「佳祿保齡球館」土地法拍減價　拍賣底價1億1,630萬

嘉義市推進創新科技發展　「智造咖交流會—AI世代的品牌塑造」

身障婦服藥後駕駛電動輪椅出門　跌落溝渠警急救

嘉義市心康復之友協會　獲社安網績優團體表揚

虎尾科大與長庚科大開發數位醫護　「2023創創AIoT競賽」奪獎

比賽累積經驗調整狀況　中正學生射箭團前進成都世大運

老年排便不順暢　嘉榮推薦8解便高纖蔬菜

誰不能去外役監？　一張表看懂《外役監條例》修法重點

馬雲新動向！　注資「一米八海洋科技」佈局智慧農漁業

嘉義縣兒少家庭福利館114年完工　滿足各年齡層動靜態需求

台東8月推太平溪及關山人工濕地導覽解說　即日起開放報名

杜蘇芮釀馬公海淡廠設備異常　台水：已恢復正常供水

肯德基再度聯名青花驕！新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」限時開賣

準備驚喜被柔柔懷疑鬼混　余祥銓無奈求婚當天照樣被罵

全球最難訂餐廳要「等4年」才吃得到！　顧客：等到孩子都生了

【廣編】副都心中央合署黃金角地　國際商辦「富融H1」盛大開工

原則准許例外禁止　2縣市漂流木撿拾規定鬆綁

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

嘉義縣國中小校長佈達交接

新住民申請移民署築夢計畫　創業圓夢

三重44位模範父親獲獎…97歲最高齡

暑期兒童藝文戲劇演出　新北開演

網驚「凹子底公園有鱷魚」　動保處：加強巡查

雲林首場山線音樂祭「2023斗六夏日微醺」

新北「瘋草里大咬運動會」8／5登場

南投119曾單日47%來電屬無故撥打

關子嶺警光山莊重新啟用

不菸不嚼檳榔　資深馬拉松跑友竟罹肺腺癌

台南永康區男子坐6樓女兒牆欲尋短

狂！水產業者「10g塊狀野生烏魚子」入月餅餡

台南永續獎獲六都第一！

日本名古屋高校生大使團嘉義市巡禮

更多熱門

相關新聞

3類人更容易得乳癌　醫點名：12歲前就來初經小心了

3類人更容易得乳癌　醫點名：12歲前就來初經小心了

女性的美麗與健康，可說成也荷爾蒙，敗也荷爾蒙，青春期胸部開始發育、皮膚的膚質、生理期、懷孕、哺乳、更年期，乃至婦科疾病、乳癌或卵巢癌的形成與治療方法，女性荷爾蒙都扮演著關鍵角色。

疫苗可以讓乳癌在2030年消失嗎？

疫苗可以讓乳癌在2030年消失嗎？

我國女性癌症發生率第一名！　醫揭乳癌「2恐怖數據」

我國女性癌症發生率第一名！　醫揭乳癌「2恐怖數據」

婦科名醫推「4字口訣」自測乳癌！　4異狀快就醫

婦科名醫推「4字口訣」自測乳癌！　4異狀快就醫

狂補荷爾蒙！她為變美「竟罹乳癌第三期」

狂補荷爾蒙！她為變美「竟罹乳癌第三期」

關鍵字：

乳癌乳房X光攝影大甲李綜合醫院台中榮總乳房外科

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

蔡依林前男友罕見現身！

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面