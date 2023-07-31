乳癌篩檢異常不能拖　早篩早發現早治療！避免「自己嚇自己」

▲國健署提供的乳癌篩檢工具「乳房X光攝影」，可有效提早發現乳癌，能偵測出乳房鈣化點，尤其是發現無症狀的0期乳癌。（圖／記者由瓊華翻攝）



記者蔡佩旻／台中報導

乳癌是我國女性癌症發生率第一位，發生高峰為45-69歲，台中一名30多歲女子，發現胸部有硬塊迅速就醫確診；另名婦人則是透過乳房X光攝影發現胸部異狀，卻不敢面對，拖延許久才鼓起勇氣就醫。駐診大甲李綜合醫院的台中榮總乳房外科醫師楊捷儒提醒，每兩年定期檢查一次的乳癌篩檢能提早發現病徵。

乳房外科醫師楊捷儒指出，37歲的女患者日前到院就醫，自述摸到胸部有硬塊，一開始覺得還好，沒想到腫脹的部位愈來愈大，嚇到馬上就醫，經過觸診與超音波檢查後，立即切片檢查，確定罹患癌症，協助轉診到台中榮總，目前已經開始治療，所幸沒有拖延就醫造成病情惡化。

另名50多歲的婦人，日前進行乳癌攝影檢查，發現有異狀，但是害怕面對真實病況，不斷的拖延，經過人員的催促與提醒，才免強自己到院求診。楊捷儒說，該患者乳篩異常擔心有惡性腫瘤，還好最後檢查沒事，才終於放下心中的大石頭，沒有整天患得患失。

「乳篩有異狀到醫院進一步檢查，患者比較安心，千萬不要拖。」楊捷儒說明，腫塊在還沒有變大前，超音波攝影很難發現，但是微小的鈣化點，透過乳房X光攝影皆會顯示。國健署提供的乳癌篩檢工具「乳房X光攝影」，可有效提早發現乳癌，能偵測出乳房鈣化點，尤其是發現無症狀的0期乳癌。

楊捷儒表示，門診中有不少病患皆是在地人，因為交通方便就醫，選擇就近看診，省去來回奔波時間。在過去三年中，受到疫情影響，不少女性朋友已經超過兩年沒有回到指定的醫療院所進行檢查，各醫院配合國健署，在社區、衛生所不定期皆辦理乳癌篩檢，女性朋友可就近檢查，萬一有異狀再到醫院檢查，才不會拖延病狀，「早期篩檢、早期發現、早期治療」，呼籲女性朋友持續每2年接受1次乳房X光攝影檢查。

台中大甲李綜合醫院院長隋善中表示，醫院在今年初跟台中榮總策略聯盟後，有更多榮總醫師駐診，方便在地民眾看診，省去生病來回奔波，也能便利民眾轉診就醫，已經有不少成功轉診案例，確實達到醫療分級，從下個月起，陸續將新增骨科、肝膽腸胃科，強化海線在地的醫療資源。

▲台中榮總乳房外科醫師楊捷儒呼籲，乳篩有異狀到醫院進一步檢查，患者比較安心，千萬不要拖。（圖／記者由瓊華翻攝）