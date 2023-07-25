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賓士拒檢飆闖12紅燈！警開3槍「後座男爆頭慘死」…判決出爐

▲▼警開槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲賓士車懸掛假車牌，一路狂飆闖紅燈拒檢，警連開3槍，誤擊後座男。（圖／ETtoday資料照）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市中和區圓通路巷內2022年3月間發生一起事件！一輛賓士車遇到警方攔檢，竟闖紅燈加速逃跑，員警見狀連開3槍，車內一名27歲鍾姓男子腦部中彈送醫不治。事後開槍的張姓員警被認定「違反比例原則」依過失致死罪起訴，新北地院審理後，25日判他無罪，可上訴。

起訴指出，張姓員警為中和分局中原派出所的員警，於2022年3月10日晚間10時至12時輪值巡邏勤務，他深夜10時50分行經中和區中正路與錦和路口時，發現林男開著懸掛假車牌的賓士，便上前攔檢。

不料，林男非但沒有停車受檢，反倒加速離開現場，沿中正路、連城路、景平路逃竄，張警見狀沿路追趕，直到林男的賓士受困車陣中後，隨即下車並朝賓士後方擋風玻璃連開3槍，過程中不慎誤擊坐在後座的27歲鍾男，鍾男經緊急送醫搶救仍宣告不治。

檢方認為，張警明知道警察人員執行勤務時，使用警械應基於急迫需要，不能逾越必要程度，如果不是情況急迫，應注意勿傷及致命部位。事發當時雖然林男拒檢逃逸，但他沒有對巡邏員警、路人有衝撞或攻擊行為，對其他人的生命、身體、自由、裝備也沒有立即、明顯的危險，認為他涉犯刑法過失致死罪嫌，將他起訴。

▲▼鍾男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲後座鍾男頭部中彈，經緊急送醫搶救後宣告不治。（圖／ETtoday資料照）

新北地方法院審理後認為，林男拒檢又加速以近100公里的時速在中和人口稠密的地區高速行駛，且蛇行、闖紅燈12次、行經行人穿越道時也沒有減速慢行，導致斑馬線上的行人需要奔跑來躲避車輛，另外，張警連開3槍也無法阻止賓士右轉揚長而去。

法官指出，就算右後座的鍾男不幸遭誤擊，因此受有頭部盲創性槍傷、顱枕骨骨折、顱內出血等傷害，送醫不治的結果，但張警用槍時機，符合警械使用條例相關規範，屬合理使用，已注意勿傷及致命之部位，並未逾越必要程度。

法官認為，張警客觀上並無違反注意義務，主觀上亦已盡其注意之能事，自難認有何過失可言，不成立檢察官起訴之過失致死罪名，25日判他無罪。全案仍可上訴。

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