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無法辦理！北市曝國民黨2性騷案進度　呼籲中央修法「以符民意」

▲▼台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

有關立委鄭正鈐涉入男男性騷案、立委傅崐萁涉入餐敘強抱性騷案，國民黨17日公布處理結果，認為雙方當事人各執一詞，查無實據，全案函請主管機關台北市政府。台北市政府31日公布調查進度，因《性別工作平等法》目前無法行政裁罰行為人，因此勞工無申訴雇主之意，就無法依現行法令辦理，勞動局也建議中央應納入修正內容，以符民意。

針對國民黨將性騷案2案函送北市勞動局一案，台北市勞動局31日表示，北市府於7月19日收到國民黨報告，並於當日與申訴勞工聯繫，並依適用法律辦理。

勞動局說明，本案國民黨將相關調查報告函送本局處理之後，承辦人員用電話聯繫申訴勞工，並且向其說明法令規定和程序，勞動局依照《性別工作平等法》規定，確認受害勞工申訴雇主意願後，說明後續的行政程序及法令後果。

勞動局提及，其中一位媒體工作者表示，雇主已善盡協助及關懷責任，且向本局提出不申訴其雇主說明，並於電話中表示希望政府針對行為人應有相關處理機制，本案經7月27日向性平會報告討論後，因勞工無申訴雇主之意，因此無法以《性別工作平等法》辦理。

至於另一位媒體工作者的性騷擾案，因該案媒體工作者當時任職的媒體單位已解散，情形較為特殊，勞動局指出，該媒體工作者於本局致電其確認申訴意願時，回覆若本局無法處理疑似性騷擾行為人，則無後續申訴意願，勞動局也已發文請其確認意向，後續處理情形將在8月性平會提出報告。

最後，勞動局稱，當勞工遇到職場性騷擾事件時，許多勞工除了要求雇主善盡職場安全義務外，也希望行為人能受到行政裁罰，而目前《性騷擾防治法》第1條第2項但書規定，讓適用性別工作平等法的案件，無法行政裁罰行為人，修改此項規定，讓任何確認為性騷擾行為人都可以適用相關行政申訴及處罰之規定，應為社會大眾之期待，建議中央應該納入修正內容，以符民意。

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