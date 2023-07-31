「理解、不捨謝典林退黨的兩難」　國民黨：他不願讓人見縫插針

▲彰化縣議長謝典林退出國民黨。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對彰化縣議會議長謝典林今（31）日凌晨宣布退黨一事，國民黨表示、對於他因為不願讓人見縫插針而不得不做的決定表示尊重與惋惜。國民黨理解其取捨間的兩難，謝典林一家幾代都是藍營重要成員，相信接下來也一定會和國民黨一起共同努力，下架民進黨實現政黨輪替的目標。

國民黨表示，謝典林過去身為忠實黨員與縣議會議長，致力於彰化縣的建設和發展，為改善民生，保障民眾權益付出了巨大的努力。事實上，不只謝議長本人、謝議長家幾代都是藍營重要的成員，家族長期以來對中部地區、甚至整個台灣的民主與發展都有深遠的貢獻。

國民黨指出，超過六成選民支持政黨輪替，國民黨仍與謝典林有共同理念，因此國民黨仍將致力於團結所有力量，共同實現2024年總統大選的政黨輪替、下架民進黨的目標，以回應台灣人民對政治清廉、社會公正的期待，為中華民國主權與尊嚴而持續奮鬥。

國民黨也強調，經全代會無異議通過、國民黨唯一提名的總統候選人是侯友宜，請黨員務必依照中常會通過的《113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範》團結一心支持黨提名候選人。國民黨表示《行為規範》中強調黨員應全力協助本黨各項提名徵召或核准參選同志當選，不得違反黨政策及決議，因此希望全黨上下皆能遵守規範，全力支持國民黨唯一的候選人侯友宜。

國民黨也說，有心人士一定會對這次的事件加油添醋，因此要請所有的支持者不要受到不實訊息的影響。事實上，國民黨是一個「有愛有紀律」的政黨，面對當前「盼望政黨輪替」的主流民意，國民黨更要團結一致，完成使命，為中華民國的永續發展共同奮鬥。