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明晚可能發海警！卡努「髮夾彎北轉」變慢了　暴風圈侵台機率破4成

▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

▲颱風卡努未來將大幅度北轉。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風卡努持續靠近，中央氣象局預估，明晚到周二清晨有機會發布海上警報，周二晚上到周四颱風離台最近，全台降雨機率都會逐漸增加，此外，颱風遠離後會帶來強勁西南風，預計中南部整周都會有雨。

氣象局預報員朱美霖表示，颱風今明兩日朝北北西轉西北西移動，目前移動速度有變慢趨勢，周三通過琉球群島，周四將大角度北轉，後續路徑不確定性高，仍會受北方高壓勢力、導引氣流等影響。

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▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

▲▼颱風卡努暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

明日颱風雲系影響，北台灣降雨增多，其他地區也有午後零星雷陣雨，尤其以山區為主。周三、四颱風最近，北台灣降雨更增，連中南部也有短暫陣雨。周五颱風北轉並帶來強勁西南風，中南部周五到周日水氣增多，降雨持續且有局部較大雨勢。

如果以目前颱風路徑預估，氣象局可能會在明晚到周二清晨發布海上警報，暴風圈將接近台灣附近，但後續路徑變數大，仍要持續觀察。另周二到周四颱風靠近，北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有長浪。

另外今日基隆北海岸、沿海有零星短暫陣雨，各地多雲到晴，午後中南部、東部、東南部有雷陣雨，山區雨勢較大，午後雷雨時間延續較久，入夜也要留意局部降雨。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

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