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台登山家呂果果無氧登頂「殺人峰」　下山一度失聯！網見照片嚇壞

台灣登山家呂忠翰成功無氧登頂K2，成為目前台灣山界無氧登頂8,000公尺高山的紀錄保持人。（翻攝自前進十四峰｜大夢計劃臉書）

圖文／鏡週刊

綽號呂果果、阿果的台灣登山家呂忠翰，27日成功無氧登頂有「殺人峰」之稱的K2（喬戈里峰），成為目前台灣山界無氧登頂8,000公尺高山的紀錄保持人。然而下山也是一大挑戰，今（29日）傳出呂忠翰下山時一度失聯，讓留守團隊相當擔心，慶幸只是虛驚一場，不過曝光的照片卻讓網友嚇壞了。

呂忠翰曾在2019年與張元植一起挑戰位於巴基斯坦邊界、隸屬喀喇崑崙山脈的K2，最終因雪況不佳在海拔8,200公尺撤退，睽違了1,400多天他再度回到K2，並在27日成功無氧登頂，這也是他第8座世界14高峰，其中最危險5大峰已全數完成，無氧挑戰14峰的目標正式進入下半場。

#前進十四峰 #K2...

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前進十四峰 ｜大夢計劃發佈於 2023年7月27日 星期四

呂忠翰在山上的自拍照也曝光，只見他眼睛充血看似充滿疲態，且鼻子及下半臉似乎是凍傷了，嘴唇及臉頰也都脫皮，但仍露出燦爛笑容，網友們紛紛恭喜他，但也被照片嚇壞，直呼「那個鼻子還有知覺嗎？」「看面相就知道是個硬漢，連鼻子都在做伏地挺身。加油！」

然而成功登頂後下山也是一大挑戰，臉書粉專「前進十四峰｜大夢計劃」今（29日）發文指出，昨日中午呂忠翰表示將從C3一路回到基地營，但到了晚上都沒有回報抵達消息，且定位軌跡還在1、2個小時前，inreach沒有回訊息，衛星電話也沒電了，讓留守團隊擔心是否出了什麼事，所幸只是虛驚一場，呂忠翰在昨晚8點多已順利抵達基地營，接著就立刻放假裝備行囊，回頭去幫助其他團隊，「就像2019年K2時下撤時，也是受到其他大神，隊伍們的幫助，只是這次換阿果來幫助其他隊伍。」

#前進十四峰 #K2...

前進十四峰 ｜大夢計劃發佈於 2023年7月28日 星期五

 



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