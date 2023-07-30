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漁港改建「要3000萬給81億」惹議　漁業署：符合產業與地方期待

▲行政院長蘇貞昌13日視察前鎮漁港建設計畫推動情形。（圖／行政院提供）

▲前行政院長蘇貞昌視察前鎮漁港後，陸續投入81億元經費，推動更新計畫。（圖／行政院提供）

記者楊惠琪／台北報導

有網友在PTT八卦版發文「高雄申請3000萬補助，中央給了81億」，指高雄市前鎮漁港向中央申請3000萬元進行小幅度改建，結果獲得行政院高達81億元補助，「反觀北流的1.9億...是不是有點慘」。農委會漁業署今（30 日）發布新聞稿強調，經前院長蘇貞昌視察後整體評估，投入81億元全面翻新，符合產業及地方的殷切期盼，希望外界不要抹煞業及各方努力及付出。

漁業署指出，前鎮漁港係屬農委會主管第一類漁港，委託高雄市政府代管，當初市府所提3000萬餘元為維護漁港基本運作及例行性泊地疏浚使用。但前鎮漁港為國內重要遠洋漁港，漁船停泊噸數、漁獲量皆為全台首要，自57年開港啟用後，期間未曾對漁港設施進行全面整建，設備老舊、碼頭水深無法滿足大型漁船需求，卸魚作業及批發市場重疊，周邊廢污水問題，已無法滿足現代化漁港需求。

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漁業署表示，前院長蘇貞昌在108年10月視察後指示前鎮漁港應有全盤更新計畫，陸續投入81億元經費，全面進行前鎮漁港環境提升，打造國際級遠洋漁港及新型魚市場，改善漁民及外籍船員生活場域及休息空間，為我國海洋產業及城市經濟觀光注入活水。

漁業署強調，前鎮漁港投入81億元全面翻新，符合產業及地方的殷切期盼，外界傳言除與事實不符外，也抹煞產業及各方努力及付出，為永續產業發展，必須特別澄清說明。

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