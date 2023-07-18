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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌批蘇貞昌發老丙建使照　他控：侵占國有地面積逾79平方公尺

▲▼張錦豪指控黃國昌違建。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員張錦豪）

▲張錦豪指控黃國昌違建。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員張錦豪，下同）

記者詹宜庭／台北報導

以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行的前立委黃國昌，日前直播時質疑，前行政院長蘇貞昌在當台北縣長時，發了多少老丙建使用執照？對此，新北議員張錦豪18日指出，黃國昌住宅也是老丙建，不僅蓋到滿出來，還侵占國有地面積超過79平方公尺。

對於黃國昌日前直播時質疑，蘇貞昌在當台北縣長時，發了多少老丙建使用執照？張錦豪18日透過臉書發文開嗆，「請問老丙建怎麼了嗎？別人的開發計畫都有做水土保持取得雜項執照，建蔽率也都有遵守40%，山坡地開發是很嚴謹的，就你最聰明！你家老丙建蓋到滿出來，還侵占國有地。」

張錦豪指出，黃國昌住宅不是普通違建，圖中紅網部分是違建，黃色部分則是國有山坡保育地，合法的就剩下紅網旁一點點。他進一步說明，該住宅第一層樓違建面積最大也最誇張，有早期跟晚期的鋼筋水泥違建還有鐵皮，侵占國有地秀山段，整體面積為合法面積約3倍大，經比對鐵皮還有近幾年新增的部分，還私設圍籬。

張錦豪再指，第二層樓是早期鋼筋水泥，疑似侵占白雲段13地號，違建面積為合法面積約2倍大；第三層樓為早期鋼筋水泥，另一側為大型遮雨露台；第四層樓的違建面積較小，依舊鋼筋水泥陽台外推；而第五層樓則是整層違建，鐵皮就算了，面積超越合法範圍，比四樓還滿。

張錦豪痛批，「這不是一般違建！面積超過合法大約三倍，這是在山坡地上的超級危建，侵占國有地面積超過79平方公尺。」

▲▼張錦豪指控黃國昌違建。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員張錦豪）

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