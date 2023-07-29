纜線地下化美觀又實用！屏鵝公路挺過杜蘇芮颱風　沿線都沒停電

▲屏鵝公路纜線地下化工程去年完工，不僅美觀，更挺過這次杜蘇芮颱風侵襲。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

屏東縣台1線串連台26線的屏鵝公路，過去因為電線、電纜以電線杆方式林立在道路上，常要面臨颱風和落山風的侵襲，經常導致電力電信中斷，不僅影響人民生命財產也有道安危機問題。而經過去年公路總局辦理纜線地下化優化工程後，這次重創南部地區的杜蘇芮颱風，屏鵝公路沿線都沒有停電或供電不穩情形，展現計畫完成後的耐災韌性。

公路總局第三區養護工程處表示，去年辦理屏鵝公路纜線下地暨景觀優化，統籌整合台電、中華電信、交通號誌等桿線下地與景觀植栽優化相關跨機關業務，總計完成141公里纜線下地作業，其中包含拆除電桿2147支、新增號誌不斷電系統80處、路口號誌監視器纜線下地298處及新植喬木3346株。

杜蘇芮颱風帶來強風豪雨，屏東地區累積了超過900mm的超大豪雨，且恆春半島及沿海地區也出現10到11級強陣風，在颱風陸警解除後，經聯繫台電公司屏東區處表示，屏鵝公路沿線鄉鎮用電戶無因杜蘇芮颱風侵襲而有停電或供電不穩情形，中華電信公司亦表示供訊大致穩定，屏東縣交通隊亦表示路口號誌運作也大致正常無虞，展現了計畫完成後有一定耐災韌性。

另外，兩旁綠樹成行之喬木，本處與農委會林試所專業人員集結完成並共同會勘進行防颱整備，檢查喬木生長勢及加強支架的穩固性。於颱風過後，經檢視沿線灌木尚無受損，而於本計畫新植喬木統計僅零星傾倒，皆已會同林試所研究員檢查後，進行扶正及增加支架加固，並記錄列管及進行後續特別追蹤生長情形，足見本計畫於屏鵝公路新植喬、灌木各項現場作業之確實及嚴謹。

屏鵝公路有幸順利挺過今年侵台首颱考驗，亦展現了計畫完成後的防災韌性及綠化成效，本處期待在跨機關及各界的努力下，能為南台灣國境之南，打造永續「天際無線、綠意相隨」的迎賓大道。