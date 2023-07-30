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大陸 大陸焦點 特派現場

陸預測：卡努將進入東海　8月2日從浙江登陸

▲▼陸預測：卡努將進入東海　8月2日從浙江登陸。（圖／翻攝中央氣象台）

▲大陸預測卡努路徑。（圖／翻攝中央氣象台）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸中央氣象台預測，颱風「卡努」（KHANUN）8月1日早晨至上午將進入東海，逐漸朝浙江沿海靠近。浙江應急管理廳更直言，卡努預將在8月1日晚間至2日上午從浙江沿海登陸，可能對浙江省造成嚴重影響。

大陸中央氣象台提到，卡努30日上午8時位於菲律賓馬尼拉偏北方現約1340公里的菲律賓以東洋面上，中心最大風力有11級（30公尺／秒）。

大陸中央氣象台預測，卡努將以每小時20公里左右的速度向北偏西方向移動，31日轉向西北方向移動，8月1日早晨至上午移入東海，逐漸向浙江沿海靠近，強度逐漸增強，最大強度可達「強颱風」級（45至50米／秒，14至15級）。

▼北京暴雨，街道出現積水。（圖／CFP）

▲▼北京暴雨。（圖／CFP）

浙江應急管理廳更直言，預計8月1日晚至8月2日上午，卡努將在浙江省沿海登陸或近海轉向，可能對浙江省造成嚴重影響。

上海中心氣象台的天氣預報也指出，受卡努影響，上海市8月2日前後風力將明顯增強，並出現陣雨或雷雨，最高氣溫下降到31℃至32℃

另外，颱風「杜蘇芮」登陸中國大陸之後雖已轉為熱帶氣壓，但殘餘環流仍造成了大陸多地出現暴雨，預計未來三天，北京、天津、河北、山東、山西等地仍將有暴雨，並可能發生山洪、地質災害，以及城鄉積澇。

▲▼北京暴雨。（圖／CFP）

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