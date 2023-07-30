老婆靠「潛規則」上位！人夫怒問「肉體升職記」...被嗆1句秒傻眼

▲一名人夫網友透露，妻子為了升職願意被「潛規則」。示意圖。（翻攝自unsplash）

圖文／鏡週刊

「潛規則」無所不在，就連職場上也有，一名人夫網友就PO文透露，妻子一直都是賢淑顧家的好老婆，平時在公司表現也相當不錯，今年更得到晉升的機會，然而妻子卻開始注重打扮，且常常夜不歸營，起初不以為意，直到最近輾轉聽說妻子為了升職，不惜讓主管潛規則，甚至陪睡客戶，讓得知真相的他，聽得瞠目結舌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名人夫在網路論壇Dcard以「老婆被潛規則」標題發文，透露與老婆結婚多年，對方一直都是賢淑又顧家，不過發現老婆3月晉升後工作較繁忙，時而出差時而加班，但也發現妻子除了變忙，「以往不重視儀表的她，現在只要一出門就會精心打扮，穿著也講究起來」。

▲原PO的發文。（翻攝自Dcard）

人夫坦言，對於妻子升職相當高興，代表公司對她的能力有所表揚，但老婆也因此愈來愈晚回家，不然就酒醉回家，有時到早上才打電話回來說晚上喝醉住旅館，起初人夫還不在意，事後輾轉聽到妻子同事講才知道，「她為了升職做了很大的犧牲，讓主管潛規則，又陪客戶應酬甚至陪睡，聽到這些我真的傻住」。

人夫無奈表示，事後與妻子攤牌談，但妻子覺得自己現在事業得意，也不想多說，「要我不能接受就離婚，只是沒想到這種事會發生在我們身上！」文章一曝光，掀起高度討論，「不懂到底什麼工作需要這麼犧牲，感覺是你老婆也享受這過程，順便升職」「為了晉升出賣自己肉體，連自己都可以出賣了，還有什麼不可以出賣」「原則跟底線問題，她道德感不是很優良，為了晉升出賣自己肉體，連自己都可以出賣了，還有什麼不可以出賣、背叛？」。

另外也有網友表示，「那就看你呀，對他而言事業比較重要，妳就當作娶一個AV女優，那只是工作壓」「這哪算是什麼犧牲，這明明就是銀貨兩訖，不准你質疑她的銷售能力」「離不離婚你個人的事，但重點是不要懷孕或傳染性病給你」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。







更多鏡週刊報導

杜蘇芮強襲溪水暴漲！花蓮3人受困釀1死 台女與老外台東野溪溫泉待救援

被爆有女友還射後不理「連墮胎費也不給」 鳳梨與受害女對話紀錄曝光了

有望放颱風假！「陸警警戒區」將擴大 雨勢越晚越劇烈