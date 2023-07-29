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北市東區機車更難停！蔣萬安推行人徒步區　將塗銷百格機車位

▲台北市長蔣萬安出席混東區潮FUN夏日趴。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安出席混東區潮FUN夏日趴。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府與東區商圈發展協會合辦「混東區 潮Fun夏日趴」活動，市長蔣萬安致詞時說，目前東區商圈店面的空置率已從3成降到1成左右，歡迎熱愛東區文化的朋友來這邊消費走走；另外，瑠公公園延伸停車場廊帶工程預計7月底動工，明年上半年可以完成行人友善徒步區。根據市府規劃，預計會塗銷瑠公公園後方機車停車格、移除Youbike租借站，騰出空間作為行人徒步區。

蔣萬安致詞時感謝東區商圈發展協會理事長韓修和，在東區這邊持續幾年舉辦活動，台北市政府也一直跟商圈合作。他表示，韓理事長非常的用心、細心，靠著各項活動，希望讓東區再造往日的榮景，目前東區商圈的空置率，已經從原本30%左右降到現在10%左右。並在疫情之後迎來非常多，熱愛東區文化的朋友，來這邊消費走走，他並謝謝，商圈每一位夥伴大家一起來共襄盛舉。

蔣萬安並提到，瑠公公園這邊延伸停車場的廊帶工程，預計在7月底會正式動工，屆時也會跟人行道做一個整體的規劃，明年上半年，希望第一季完工之後，這裡就會規劃行人友善的徒步區，並且也有更寬闊的展演空間，希望把東區打造得更吸引人，讓不只是許多市民朋友，也讓更多國際觀光客在疫情後來到台北。

最後，蔣萬安表示，東區商圈這邊的美食、泡沫紅茶、酒吧以及美髮沙龍，都是女性朋友非常喜歡場所，這裡也充滿他個人滿滿的回憶。他笑說，自己高中時也時常約女同學來東區約會，這裡是非常適合約會的地方，即便到現在已經身為爸爸，也認為東區是親子非常適合來逛逛走走的地方，因此他希望大家藉由夏天暑假，攜家帶眷一起來東區，好好享受夏日的盛宴。

北市府指出，頂好商圈、瑠公公園人行空間已完成改造，瑠公公園後方的停車場及車道空間調整工程7月底動工，將塗銷目前上百格的機車停車格位、移除YouBile租借站，並將目前雙向車道改為單側車道，騰出空間作為行人徒步區，預計明年2月完工。

▲台北市長蔣萬安出席混東區潮FUN夏日趴。（圖／記者林敬旻攝）

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