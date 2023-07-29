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大陸 大陸焦點 特派現場

扯！貴州清幽古寺變成「芭比粉」　景區卸責：遊客用手機濾鏡

記者任以芳／綜合報導

大陸貴州梵淨山之名景區金頂寺廟原本是灰白色系，近期有遊客發佈影片稱「自己不是色盲」，梵淨山金頂釋迦殿和彌勒殿外牆塗成「粉紅色」，工作人員竟然卸責，認為是遊客手機濾鏡導致色差，引發極大爭議。目前，當地政府介入調查，發現景區管理公司修繕有明顯疏失。

號稱「人間仙境」的貴州梵淨山景區，位於貴州省銅仁市，是大陸著名的佛教聖地之一。梵淨山海拔高達4072米，也是貴州省最高的山峰之一，中國西南地區的重要自然景觀和文化遺產。

▲▼ 貴州梵淨山金頂寺廟外牆被曝改成粉紅色 。（圖／翻攝 人民網、微博緊急呼叫）

▲ 貴州梵淨山金頂寺廟外牆被曝改成粉紅色 。（圖／翻攝 人民網）

綜合陸媒報導，最近上山遊客發佈影片指出，梵淨山金頂上面的兩處房屋，釋迦殿和彌勒殿，兩殿原來是青磚黑瓦，外牆明顯被刷成了粉紅色。

許多前往梵淨山景區旅遊的遊客留言，「我沒有加濾鏡，真的是粉色」，「上週去的，有些部位就是粉色的」、「我不是紅綠色盲」

原本素雅的古蹟被變成「詭異」粉紅色，整體景區畫風瞬間被破壞。剛開始梵淨山景區工作人員稱，粉紅色外牆系7月初粉刷，為防止外牆老化和被雨水沖刷。

《瀟湘晨報》報導又稱，多家媒體聯繫梵淨山景區工作人員，之後回覆都是原來的青磚黑瓦沒有刷成紅色，「可能是遊客拍照的時候使用了濾鏡。那個不是粉紅色，是原本的顏色。」

景區辯稱古寺外牆顏色沒有改變。睜眼說瞎話的行為，引起外界憤怒。

▲▼ 貴州梵淨山金頂寺廟外牆被曝改成粉紅色 。（圖／翻攝 人民網、微博緊急呼叫）

▲貴州梵淨山金頂寺廟外牆前後對照。（圖／翻攝 微博緊急呼叫）

到底外牆顏色有沒有改變？貴州江口縣民族宗教事務局初步調查，釋迦殿和彌勒殿外牆剛「確實」被景區粉刷過，非承恩寺人員行為。

貴州銅仁市人民政府昨28日官網上發佈了一篇《梵淨山金頂建築外牆維修有關問題調查處理情況》的公告。內容稱2023年7月24日，相關媒體報導「梵淨山金頂建築外牆顏色有變化」，引起社會關注。銅仁市委、市政府成立調查組進行調查核實。

調查結果顯示，武陵景區管理公司未完善手續的情況下，啟動梵淨山金頂建築外牆安全維修，擅自改變牆體顏色，違反了《銅仁市梵淨山保護條例》等相關法規。梵淨山管理局副局長鬍瑞峰、規劃建設管理科科長邱陽、武陵景區管理公司總經理楊聖免職並立案審查調查；對梵淨山管理局局長尚空、武陵景區管理公司董事長陶花園立案審查調查。

目前，專家組已現場指導維修工作，將盡快恢復建築原有風貌。

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