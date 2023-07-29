婦人要洗腎卻被兒「誤鎖房內」　桃園警破門解除危機

▲桃園市鄭姓婦人昨天上午安排到醫院洗腎，卻誤將自己反鎖在房內，醫療專車司機無法進入房間協助，只好找大園警方幫忙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區鄭姓婦人昨（28）日上午原本安排要到醫院洗腎，卻不慎自己反鎖在房內，外籍看護見前來接送的醫療專車司機，也不知道如何開啟阿嬤房間，趕緊向大園警方求助，員警到場後電話聯獲得家人同意後撞開房門，所幸鄭婦身體虛瑞但並無大礙，員警協助將鄭婦送上醫療專車前往醫院洗腎。

大園警分局大園派出所昨日上午接獲劉姓醫療專車駕駛報案，聲稱到71歲鄭姓婦人住家準備到醫院洗腎，但到達住家後卻發現鄭婦房門被反鎖打不開，家中僅一名外籍看護，但看護中文不流利也不清楚房門鑰匙放哪裡，情急之下只向警方求助。

▲桃園市鄭姓婦人昨天上午安排到醫院洗腎，卻發現被反鎖房內，大園警方獲得家人同意破門進入，外籍看護趕緊送阿嬤到醫院洗腎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園派出所警員鄭大維、林怡涓趕到現場，以電話聯繫鄭婦兒子，鄭婦兒子透露，可能是他前晚離開媽媽房間時，不慎將房門反鎖，因一時間也想不起鑰匙放哪裡，基於協助媽媽送醫洗腎前提下，同意警方破門進入房間。

員警獲得家人同意後，以警棍將門給撞開，看到鄭婦躺在床上並無大礙，鄭婦還向員警打招呼，感謝警方即時協助，讓她能順利到醫院洗腎。