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驚天爆炸畫面曝！高雄「壓克力大廠」連續3巨響　廠房秒陷火海

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市消防局今(14日)上午7時38分許接獲通報，楠梓區楠梓加工區中央路傳出火警，立即出動55車130人到場，現場大量濃煙冒出，且廠房內放置許多易燃物，火勢相當猛烈，還伴隨爆炸聲響，現在爆炸畫面曝光。

▲楠梓加工區火警爆炸畫面曝光 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲楠梓加工區火警爆炸畫面曝光 。（圖／翻攝記者爆料網）

初步了解，起火工廠為塑高雄市消防局今(14日)上午7時38分許接獲通報，楠梓區楠梓加工區中央路傳出火警，立即出動55車130人到場，現場大量濃煙冒出，且廠房內放置許多易燃物，火勢相當猛烈，還伴隨爆炸聲響，現在爆炸畫面曝光。美貝科技股份有限公司，是世界級的壓克力工廠，這次發生嚴重火警，損失難以估計。目前警消尚未接獲有人員受困、受傷，起火原因初判疑為原料槽爆炸，現持續搶救滅火中。

據悉，塑美貝科技股份有限公司為日本知名企業「住友化學集團」子公司， 2009年併購聚美企業後以高雄楠梓科技園區為原址作為生產基地。塑美貝科技股份有限公司致力於發展為世界級壓克力鑄造板廠，在業界頗具知名度。

而燃燒物是屬於甲基丙烯酸甲酯的易燃物，高雄市長陳其邁表示：「在撲滅的部分必須先控制火勢，讓他能夠在一定範圍裡面燃燒，所以現在火勢已經控制。周遭的安全警戒已經先採取整個園區的汙水控管，控制在園區的汙水幹管內再抽水，抽到汙水廠進行處理，所以並不會有汙水外漏的部分」。

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