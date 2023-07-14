高雄「壓克力大廠」狂燒3hrs！182勇消+機器人搶救　高市府說話

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓加工區中央路一間工廠，於今(14)日07時38分發生火警，現場由該加工處消防隊負責，惟起火後已迅速全面燃燒，現場無人傷亡。消防局長王志平表示，市長陳其邁第一時間立即指派林欽榮副市長到場指揮市府相關局處協助加工區救災工作。火勢目前積極搶救中，消防局後續將針對轄管工業區進行消防安全設施檢查，以確保公共安全。

▲高雄楠梓加工區一家工廠大火，人員進行空氣監測 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防局表示，現場係燃燒化學物品儲槽等易燃物，消防局人車到達前儲槽及廠房已全面燃燒，到場後迅速佈線搶救進行周界防護，並加派人車前往，共出動26個分隊63車182人，另加派移動式砲塔9台、消防機器人4台及無人機3台支援現場。消防局局長王志平前往現場指揮救災，警察局長、環保局長、民政局長、及新聞局長亦趕往現場協助應變。

▲高雄楠梓加工區一家工廠大火，市府人員趕往現場協助 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

環保局提醒，目前風向為偏北風，評估煙流可能影響本市楠梓區、左營區、鼓山區、前金區、三民區、旗津區、前鎮區與苓雅區，目前消防隊已到場撲滅火勢中，環保局將隨時關注空品變化並更新可能影響區域，下風處區域可能產生異味，環保局呼籲下風處市民朋友，緊閉門窗、減少外出，如需外出可先留意即時空氣品質訊息，做好適當防護。