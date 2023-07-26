高中生疑遭霸凌輕生　涉案前學務主任再停聘1個月

▲台中豐原高中一名學生疑被師長霸凌而輕生，涉案被停聘的學務主任日前悄悄復職，今天校方決議將他再停聘1個月。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中豐原高中學生疑遭師長集體不當霸凌，2月選擇在家輕生。台中市教育局3月將涉案的7名人員全數調職，其中校長、學務主任遭拔官，但死者家長發現，學務主任竟在日前悄悄返回學校復職，痛批學校黑箱作業。今天豐原高中教評會決議，該名前學務主任再停聘1個月。

豐原高中今天召開教評會討論前學務主任停聘問題，決定前學務主任再停聘1個月。校方強調，前學務主任停聘是在霸凌案前的不當管教案時決議，6月底期滿後復聘，因正值暑假期間，前學務主任未到校授課，校方今天決定再停聘1個月，並在暑假結束前完成整個案件，屆時相闗人員該如何懲處，再依法辦理。

死者父親昨（25）日在人本記者會陪同下召開記者會，痛批都已經孩子離世5個月，完全沒看到調查報告，至今還不知道真相，為什麼孩子在短時間內被多次記過，一切都還得不到答案，前學務主任卻已經悄悄復職，怒批學校黑箱作業。在場立委張廖萬堅也提到，將帶家長赴監察院陳情，要將全案查清楚。

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