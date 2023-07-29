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痛批日防衛白皮書炒作威脅論　陸國防部：已向日方提出嚴正交涉

▲▼大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

記者任以芳／綜合報導

日本防衛省昨28日發佈2023年度《防衛白皮書》，將中國定位為「日本前所未有的最大戰略挑戰」，並且高度關切台海局勢。中國國防部新聞發言人譚克非今（29）日就記者問答指出，日方炒作中國威脅論，粗暴干涉中國內政，挑動地區緊張局勢，「我們對此表示堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。」

針對日本最新發佈《防衛白皮書》，將中國定位「前所未有的最大戰略挑戰」，內容提及中方大幅增加國防費、加快軍力發展，在東海、南海「單方面改變現狀」，中俄在日周邊海空域開展聯合行動，以及中國軍事活動威脅台海和平穩定等多項指控。

譚克非首先指出，日方新版《防衛白皮書》固守錯誤對華認知，刻意渲染所謂「中國軍事威脅」，抹黑炒作中國軍隊正常的建設發展和軍事活動，粗暴干涉中國內政，挑動地區緊張局勢，「我們對此表示堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。」

譚克非進一步強調，台灣是中國的台灣，「一個中國」原則事關中日關係政治基礎，是不可逾越的底線。日方在台灣問題上對中國人民負有嚴重歷史罪責，近年來不但不反躬自省，反而不斷干涉中國內政，違反國際關係基本準則，違背中日四個政治文件精神，破壞中日關係政治基礎，加劇台海地區局勢緊張，這是極其錯誤和危險的。

譚克非說，中國軍隊始終是維護世界和平穩定的堅定力量，從未挑戰誰，更沒有威脅誰。反而是日方近年來不斷突破「和平憲法」約束和「專守防衛」原則，大幅增加防衛開支，鼓吹發展「反擊能力」，在軍事擴張的道路上越走越遠，追隨個別大國搞有針對性的「小圈子」，給地區和世界和平、安全與穩定帶來嚴重挑戰。

譚克非表示，中方是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者，在涉海問題上的立場一貫、明確。當前，東海、南海局勢總體保持穩定。個別國家為了一己私利，派遣艦機頻繁赴相關海域炫耀武力，嚴重加劇地區緊張局勢。中俄防務領域合作建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，致力於維護地區和世界的和平穩定，不對任何國家構成威脅。

最後，他說，我們敦促日方深刻汲取歷史教訓，停止不負責任的言行，摒棄以鄰為壑的零和對抗思維，樹立正確的對華認知，在台灣等重大問題上重信守諾，在軍事安全領域謹言慎行，以實際行動推動雙邊關係回到正確軌道。

中國外交部昨天針對日方《防衛白皮書》做出回應，發言人毛寧指出，「台灣問題」純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，所謂兩岸「軍事平衡」是偽命題。

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