日本外相林芳正4月1日至2日訪中　將與習近平會面

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部發言人毛寧31日下午宣布，應大陸國務委員兼外長秦剛邀請，日本外相林芳正將於4月1日至2日訪問中國。據悉，這是3年多來首度有日本外相訪中。

3月31日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。就此訪的有關背景和安排？她回應，中日互為重要近鄰，保持兩國關係健康穩定發展符合兩國和地區的共同利益。中方重視林芳正外相此訪，中國領導人將會見林芳正外相，秦剛國務委員兼外長將同他舉行會談，就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。

毛寧指出，中方願同日方一道，以兩國領導人重要共識為戰略引領，以今年《中日和平友好條約》締結45週年為契機，加強對話溝通，深化務實合作，管控矛盾分歧，推動構建契合新時代要求的建設性、穩定中日關係。

此前，日文外務省也宣布上述內容。日本外務省表示，林芳正4月1日至2日展開的訪問，將包括與中國外交部長秦剛舉行會談。這將是自2019年12月以來，首度有日本外務大臣訪問中國。

去年11月，日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平在曼谷亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊會面時，雙方承諾將持續進行高層級接觸。

此前，一名50多歲的日本藥廠主管3月在北京遭拘留，大陸外交部稱，該日本公民涉嫌從事間諜活動，違反大陸《刑法》、《反間諜法》，對其採取刑事強制措施並審查。對此，日本政府表示，已向中方強烈要求盡快釋放被捕公民，並要求允許會面；林芳正此行預料將提出相同要求。