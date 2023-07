俄羅斯防守告急？烏軍首次殺到「龍牙防線」　CNN：反攻進展顯著

▲烏克蘭軍隊首次到達了俄羅斯的「龍牙」防線附近。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯網上最近流出一段影片,顯示烏克蘭駐紮在南部的軍隊首次到達了俄羅斯關鍵的防線「龍牙」(dragon's teeth)附近,顯示基輔的反攻似乎已進入更具侵略性的新階段。

據CNN報導,相關影片是從俄羅斯的一個軍事陣地所攝。從畫面可見,一輛烏克蘭軍用車輛在一片田地裡行駛後,朝著「龍牙」前的一條溝渠駛去。當軍車撞到壕溝時,只見地面濺起一片塵土,不久後,這輛車似乎就被卡住了。

Ukrainian forces in the south come close to the "dragon's teeth" of the russian Federation - CNN. pic.twitter.com/lVhPSvJzej