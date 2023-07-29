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社會 社會焦點 保障人權

玩妻手機…姊夫訊息狂跳「想要妳了」　科技業副理綠炸怒告

▲桃園市1名人妻今年7月間在家中用電腦時驚見夫夫與徐姓女子自拍大量性愛影片，盛怒下對徐女提告求償80萬元獲准。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲新北人夫玩妻子手機，竟發現妻子和她姊夫搞婚外情。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名科技業副理發現妻子和她的姊夫搞不倫，兩人間還有「我想要妳了」、「難道你想要我，只是把那個放進來嗎？」等諸多露骨對話，姊夫更提議要把兩人性愛過程錄下來，讓人夫大受打擊，提告對他求償百萬。新北地院審理，認為姊夫侵害配偶權屬實，應賠償30萬元。

人夫主張，他和妻子小雯（化名）結婚7年，原本感情甜蜜，不料去年他拿妻子手機操作網路熱點功能時，突然跳出許多妻子的姊夫阿宏（化名）傳來的訊息，內容極為曖昧，他才驚覺妻子背著他搞不倫。再進一步查看兩人訊息，阿宏不僅以「寶寶」稱呼小雯，還會在深夜撥打視訊電話、向她索取照片，等妻子回傳穿細肩帶躺床、微露酥胸的自拍照後，阿宏更直白喊「想要妳了」，兩人間還有「每當要假日的時候，我都特別想要妳」、「我被你抱著也很舒服」等對話，可知道已經上過床，讓他傷痛欲絕，提告向阿宏求償100萬元。。

阿宏在審理時表示，憲法保障他的性自主權，所以人夫並無理由主張「性獨佔」的配偶權，且小雯和人夫感情不睦已久，還要忍耐著一起共同生活，內心相當苦悶，才將他當成吐露心事的對象，偶爾會對他說一些和性行為有關的幻想言詞，他為了讓小雯抒發負面情緒才配合著回應，兩人並無發展婚外情。

不過法官查看兩人對話，小雯還對阿宏抱怨「你只有問過我床上的運動可不可以錄下來」、「我不想要跟你的記憶都只有在床上」、「難道你想要我，只是把那個放進來嗎？」，阿宏則回答「我想要妳是妳的全部！沒有要放進去這麼粗淺的東西啦」，小雯也說「一看到你直接露出來，我很想握住問你是要插尿管還是要協助割包皮而已」等露骨言談，可見兩人除了在LINE上互訴情意，也出外約會甚至發生性行為，已侵害配偶權，審酌阿宏為科技公司副理，年收140萬元，阿宏為工地監工，月收2萬5到3萬5千元，名下有田產等情，判阿宏要賠30萬元，全案還可上訴。

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