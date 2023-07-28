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大陸 大陸焦點 特派現場

25歲OL「傳性感照」勾引已婚總經理　正宮一招讓小三崩潰求饒

▲▼25歲的銀行OL傳性感照，勾引45歲的已婚總經理。（圖／翻攝自微博）

▲25歲的銀行OL傳性感照，勾引45歲的已婚總經理。（圖／翻攝自微博）

記者林彥臣／綜合報導

大陸一名25歲的OL，剛畢業就到進到一家銀行工作，被許多年輕的男同事追求，可是唯獨鍾情比她大20年的已婚總經理，並且迅速發展成婚外情。總經理的正宮知道之後，不但公開兩人的對話紀錄，更將小三傳給丈夫的性感照公開，讓小三瞬間崩潰求饒。

綜合陸媒報導，剛畢業的25歲OL小玲（化名）因為年輕貌美，到職不久就被一群男同事瘋狂追求，但是她只愛成熟穩重的45歲劉姓總經理，並且多次傳自己的性感照勾引他，兩人一拍即合，迅速發展成婚外情。

▲▼25歲的銀行OL傳性感照，勾引45歲的已婚總經理。（圖／翻攝自微博）

▲兩人偷情的對話紀錄，都被劉男的正宮公開在網路上。（圖／翻攝自微博）

這段不倫戀很快就在同事間傳開，並且傳到了劉男正宮的耳裡。正宮得知之後，將丈夫和小玲的對話紀錄公開，從對話中看到劉男曾向小玲抱怨妻子，「我說我會和妳結婚生個女兒，她就接受不了」、「或許她只是不想輸，或者是更愛自己」，並向小玲深情哄說，「一想到我還被她掌握著就心慌」、「抱著妳的時候不想失去妳」。

正宮最後使出大絕招，公開小玲傳給丈夫的性感睡衣照，照片瞬間在網上瘋傳，讓小玲瞬間崩潰求饒。

消息曝光後，不只網友熱議，還爆出劉男涉濫用職權，挪用公款在自己和小玲身上的案外案。劉男最後向妻子認錯，為自己與下屬小玲發生關係道歉，並願意承擔後果。

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