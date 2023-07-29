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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

KP Show暖身中！柯文哲唱「囚鳥」搶先曝光　前晚緊張到吞安眠藥

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（29日）下午將召開首場個人演唱會進行募款，是國內選舉史上少見的造勢模式，加上票價8800元，堪比韓國天團BLACKPINK，引發各界關注。柯文哲上午彩排前，特別提前到場拜拜祈求活動順利；他表示，這次演唱會不是緊張，是焦慮，因為規格搞太大了，「反正跟不上拍子就當作娛樂，唱得好就當作來聽歌」。

▲▼柯文哲KP Show彩排。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲KP Show彩排。（圖／民眾黨提供）

柯文哲29日上午特別提前抵達會場，彩排前還在藍波老師、總幹事黃珊珊等人陪同下，燒香拜拜祈福，供品桌上還擺了6包乖乖，祈求活動現場「乖乖」，還有洋芋片、蘋果、芒果等，看來相當重視這場活動。

柯文哲受訪表示，這次演唱會不是緊張，是焦慮，「我本來以為搏君一笑，就隨便，後來負責的公司卯足全力，還請藍波、請五月天的音樂人、蔡依林的舞群，搞得規格太大了」。

媒體追問，是否有特別記舞步的方法？柯文哲笑說，「還好啦，反正地上都會貼標示，記得標示走到哪裡就好」；他表示，今天預計應該唱10首歌，「反正跟不上拍子就當作娛樂，唱得好就當作來聽歌」。至於嘉賓是否有館長，他則未多談，僅說要看主辦單位的安排。

而彩排畫面也搶先曝光，柯文哲說，不緊張才奇怪；當被問到會不會睡不著時，柯說，「因為我是醫生，會開安眠藥給自己吃」。柯笑說，跳舞多練幾次就好，雖然不是職業隊，不過有藍波老師，只要跟著舞群跳就好。

▲▼柯文哲KP Show彩排。（圖／民眾黨提供）

▲▼柯文哲KP Show彩排。（圖／民眾黨提供）

▲▼柯文哲KP Show彩排。（圖／民眾黨提供）

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