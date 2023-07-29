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「卡努」下周升級中颱挺進台灣北邊　雨連下4天！全台中獎

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲今午後部分地區將出現雷陣雨。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風遠離並減弱為熱帶性低氣壓，但仍帶來水氣，今(29日)東部有不定時降雨，中部以北、西部午後陣雨明顯；卡努颱風將朝琉球群島一帶前進，將以中颱之姿通過台灣北部海域，下周二、三(8月1日~2日)最靠近台灣，外圍環流影響，加上後續帶來西南風，預估雨將下4天，全台都有降雨機會。

氣象局預報員曾昭誠表示，今(29日)上午8點杜蘇芮颱風在中國內陸減弱熱帶性低氣壓，台灣仍受外圍雲系影響，明後(30日~31日)兩天各地水氣仍偏多，降雨機率仍高；未來一周要關注卡努颱風動態，目前卡努強度仍是輕度颱風，暴風半徑150公里，需要一些時間增強強度，未來趨向琉球群島一帶前進。

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曾昭誠說明，今天台灣雲量比昨天變少，但周圍雲系仍多，水氣偏多，將回到多雲到晴、午後雷陣雨型態，今天偏南風到東南風，今天白天東部有不定時降雨，中部以北、西半部午後雷陣雨明顯，尤其是中部以北，午後陣雨雨勢較大；今天回到多雲到晴天氣型態，溫度上升，高溫回到32到34度，東部31到33度。

▲▼今天溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲今天溫度趨勢。（圖／氣象局）

曾昭誠指出，目前卡努位鵝鑾鼻東南東方1600公里海面，未來1到2天朝偏北北西移動，在日本南方海面轉向西北，從台灣北方海面通過，下周後將增強為中度颱風，下周二、三(8月1日~2日)卡努在台灣北方海面，將以中颱之姿靠近台灣北部海面，外圍環流將影響台灣。

曾昭誠表示，卡努下周二、三對台灣風向影響偏向西到西北風，西半部降雨會比較明顯，北部降雨受颱風外圍環流影響也會較明顯，維持到8月2日，颱風前往中國後，台灣這時間點將受偏西到西南風影響，西部、西南部到北部有降雨機會，東部以午後熱對流為主。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

卡努颱風遠離後，台灣則受西南風影響，曾昭誠指出，下周四、五(8月3日~4日)颱風位置在中國內陸消散，帶上來西南風對台灣西南部造成明顯雨勢，其他地方也有零星降雨；此外，卡努颱風下周二、三在台灣北方海面，東南部受西南風影響，屏東、台東大武有焚風發生機會。

針對未來一周降雨趨勢，曾昭誠說明，下周一(31日)水氣較少，清晨上午西部偶有雨，午後山區、東部、南部有午後雷陣雨；下周二、下周三颱風外圍環流影響，西部、北部有局部雨，東部以午後雷陣雨為主；下周四、下周五颱風遠離台灣，後續帶來西南風，影響中南部，中南部降雨較明顯，各地午後有雨。

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