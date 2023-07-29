希臘野火連燒15天！　政府曝：大多數是人為引起

▲希臘野火延燒近15天。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

希臘野火延燒近15天，度假勝地羅德島、科孚島等地受到嚴重破壞，就連空軍基地的彈藥庫都被大火引爆。如今火勢逐漸受到控制，希臘氣候危機與民防部長表示，這段時間平均每天發生60多起火災，儘管有熱浪因素，但大多數都是由人為引起。

A Greek air force ammunition depot exploded in a fiery blast amid raging wildfires in the town of Nea Anchialos on July 27.



No casualties were reported, but people were forced to flee by both land and sea due to the explosions, according to the coast guard pic.twitter.com/7RGx1m5g5G — TRT World (@trtworld) July 28, 2023

▲空軍基地的彈藥庫引爆瞬間。



根據衛報、BBC報導，希臘氣候危機與民防部長齊齊利亞斯（Vassilis Kikilias）表示，儘管今年的天氣狀況和以往不同，創下有史以來最熱紀錄，但大多數的火災本來可以避免，「在這段時間裡爆發了677起火災，也就是平均每天60多起，幾乎遍布全國，不幸的是，大多數是人為點燃的，不是疏忽就是故意犯罪。」

齊齊利亞斯指出，部分地區的大火是在多個地點同時發生，而且距離相當接近，這表明確實有縱火犯涉入其中，加上史無前例的熱浪和風勢，讓大火一發不可收拾。據了解，目前已警有2名疑似與大火有關的嫌犯遭到逮捕。

希臘消防部門28日表示，希臘中部和羅德島（Rhodes）、科孚島（Corfu）、艾維亞島（Evia）的大火造成3人死亡、74人受傷；其中2名死者是2名協助撲滅艾維亞島火勢的軍人，當時他們駕駛直升機灑水救火卻在山腰處墜機，全國也進行了3天的哀悼。

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