希臘野火連燒15天！　政府曝：大多數是人為引起

▲希臘野火延燒近15天。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
希臘野火延燒近15天，度假勝地羅德島、科孚島等地受到嚴重破壞，就連空軍基地的彈藥庫都被大火引爆。如今火勢逐漸受到控制，希臘氣候危機與民防部長表示，這段時間平均每天發生60多起火災，儘管有熱浪因素，但大多數都是由人為引起。
A Greek air force ammunition depot exploded in a fiery blast amid raging wildfires in the town of Nea Anchialos on July 27.— TRT World (@trtworld) July 28, 2023
No casualties were reported, but people were forced to flee by both land and sea due to the explosions, according to the coast guard pic.twitter.com/7RGx1m5g5G
▲空軍基地的彈藥庫引爆瞬間。
根據衛報、BBC報導，希臘氣候危機與民防部長齊齊利亞斯（Vassilis Kikilias）表示，儘管今年的天氣狀況和以往不同，創下有史以來最熱紀錄，但大多數的火災本來可以避免，「在這段時間裡爆發了677起火災，也就是平均每天60多起，幾乎遍布全國，不幸的是，大多數是人為點燃的，不是疏忽就是故意犯罪。」
齊齊利亞斯指出，部分地區的大火是在多個地點同時發生，而且距離相當接近，這表明確實有縱火犯涉入其中，加上史無前例的熱浪和風勢，讓大火一發不可收拾。據了解，目前已警有2名疑似與大火有關的嫌犯遭到逮捕。
希臘消防部門28日表示，希臘中部和羅德島（Rhodes）、科孚島（Corfu）、艾維亞島（Evia）的大火造成3人死亡、74人受傷；其中2名死者是2名協助撲滅艾維亞島火勢的軍人，當時他們駕駛直升機灑水救火卻在山腰處墜機，全國也進行了3天的哀悼。
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