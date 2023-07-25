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希臘野火連7天「飯店燒毀」慘況曝光　度假勝地陽傘燒到剩支架

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲在大火肆虐後，飯店部分陽傘燒到只剩支架、躺椅也被燒毀 。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

希臘度假勝地野火延燒迫使超過1.9萬名遊客及當地居民撤離，就連飯店也被燒毀。如今羅德島一間五星級度假飯店被大火肆虐的前後對比影像曝光，原本能夠享受陽光的泳池畔滿地灰燼，部分陽傘燒到只剩支架、躺椅也被燒毀，放眼望去灰濛一片。

太陽報報導，希臘野火延燒7天仍未歇，羅德島的林多斯帝國SPA度假飯店（Lindos Imperial Resort and Spa）是不少遊客選擇的住宿地點，這次也被大火波及，許多住宿客人緊急撤離。

@k_urdo4 #rhodos2023 #friends #lindosimperialhotel ♬ original sound - K_urdo4

依據網友拍攝到的影片，在野火肆虐之前，許多大人小孩穿著泳衣來到泳池邊，放鬆享受美好假期，但在大火燒過之後，同個泳池區早已覆蓋著灰燼，躺椅被燒毀、陽傘只剩支架。飯店已透過社群媒體宣布，若客人還有個人物品留在飯店內，可以回來拿取。

英國男子丹尼爾瓊斯（Daniel Jones）也是逃離羅德島的遊客之一，他在深夜時分帶著家人撤離，不得不貿然前往水深達頸部的海中，就為了讓家人們登上一艘遊艇，「這真的是一場惡夢，假期毀了、孩子們也受創……沒有任何人告訴我們發生何事，甚至一度可以看到火越來越靠近，但卻沒有船可以搭」。

目前羅德島消防人員還在與大火奮戰，遊客從飯店逃出，搶搭撤離航班回家。但羅德島副市長塔拉斯李亞斯（Konstantinos Taraslias）表示，經過7天仍無法控制火勢。由於擔憂大火會持續蔓延，島上的馬洛納及馬薩里村也發布新的撤離令。

▼ 希臘野火延燒7天未歇。（圖／路透）

▲▼ 希臘羅德島野火。（圖／路透）

▲▼ 希臘羅德島野火。（圖／路透）

▲▼ 希臘羅德島野火。（圖／路透）

▲▼ 希臘羅德島野火。（圖／路透）

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