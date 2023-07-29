冰川冒出一隻鞋！驗DNA竟是1986年失蹤登山客　已埋雪堆37年

▲德國一名40年前失蹤的登山客如今在瑞士融化的冰川中被發現。（圖／翻攝自瓦萊邦警局官網）

記者葉睿涵／編譯

瑞士警方在當地20日透露，2名登山者12日在瑞士西奧杜爾冰川（Theodul Glacier）健行時，意外發現一具遺體，而當局經DNA分析後，確認這名死者是37年前在馬特洪山（Matterhorn）冰川健行時失蹤的登山客。

綜合外媒報導，瑞士瓦萊邦（Valais）警方在聲明中指出，這名死者是德國一名38歲的登山客，他在1986年9月前往馬特洪山附近的冰川健行，事後卻因遲遲未返國而被通報失蹤。今年7月12日，2名登山客在健行時，因在融化的冰川發現一隻靴子和冰爪，才讓失蹤已久的遺骸和物品又重見天日。

警方表示，這名登山客的遺骸在瓦萊醫院經法醫屍檢與DNA比對後，被證實是1986年失蹤的登山客。然而，警方並未透露更多與這名登山客身分或死亡情形有關的資訊，僅公布了遺體發現地點的照片，只見照片中的雪面上，露出了一隻綁著紅色鞋帶的登山靴，應為這名登山客失蹤當時所穿的鞋。

據估計，上個世紀至少有300人在阿爾卑斯山失蹤，但隨著氣候變遷導致冰川消融，人們近幾十年開始慢慢地尋獲越來越多失蹤登山客的遺體，其中包括2名在一戰中犧牲的奧地利士兵9年前於義大利阿爾卑斯山滑雪勝地「佩奧」（Peio）附近被發現。