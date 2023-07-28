男女「颱風天登山」受困栗松溫泉！暴雨中撐3天　恐吃25萬罰單

▲颱風天「1男1女登山露營」受困栗松溫泉3 天，所幸2人在28日被救難隊平安救出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、趙蔡州／台東報導

一名26歲台灣籍女子、28歲英國籍男子25日前往台東海端鄉栗松溫泉紮營，不料26日遇上杜蘇芮颱風帶來猛烈暴雨，導致溪水暴漲無法返回而求救。警消救援過程一度受到溪水暴漲、道路坍方而中斷，所幸28日傍晚透過鉤環、滑輪組等設備，終於將受困2人平安救出。

26歲台灣籍女子與28歲英國籍男子25日一起進山到栗松溫泉紮營，不料26日杜蘇芮颱風外圍環流帶來驚人暴雨，導致2人回程時因溪水暴漲無法返回，只好趕緊打電話求救。台東警消獲報後，馬上組織隊伍前往救援，不料沿途遭遇強降雨及山區道路落石，造成救援任務屢次中斷。

救援隊伍趕路期間，除了持續與報案人聯繫，也指導2人待在高處避難，直到26日下午2時許達現場，發現新武呂溪溪水暴漲且水勢湍急，經評估後認為無法渡河，為避免受困2人失溫及體力不支，決定使用拋繩槍將糧食及保暖物資運送至對岸，待水勢趨緩後再進行協助渡河救援。

▲消防局28日上午再次出發前往救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

消防局27日上午再次召開搜救會議，考量颱風風雨仍未減緩，甚至有逐漸加強的情況，在評估受困者保暖與食物暫時無虞後，加上部份路段因落石坍方中斷，決議暫緩執行搜救，直到道路搶通後，救援隊28日上午再次前往救援，由於移動過程中在碰上道路，救援隊決定分2梯次前往，第一梯次隊伍於上午11點30分抵達現場。

救難人員趕到後，發現現場仍下著大雨，且水勢依然湍急，因此先運用繩索將糧食、無線電送達民眾手中，讓民眾透過無線電向家人報平安，待第二梯次救援隊伍趕到後，團隊決議採用斜降方式進行救援，利用鉤環及滑輪組架設緊繃繩索至對岸，順利在28日下午4時許先後將台灣籍女子、英國籍男子救出。

▲救難人員利用鉤環及滑輪組架設緊繃繩索至對岸，順利救出受困的2人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

救難人員事後將2人護送台東關山警分局利稻派出所製作筆錄，將調查和釐清2人是否有相關違法情事，一旦查證2人確實在颱風警報發布期間，擅自進入管制區域「海端鄉栗松溫泉」溪谷河床從事危險活動，得依法開處5萬以上、25萬元以下罰鍰。