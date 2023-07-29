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社會 社會焦點 保障人權

少女愛上媽媽前男友　墮胎反告性侵！竟被性愛片打臉

▲▼ 親熱，做愛，性愛，上床，戀愛。（圖／免費圖庫pixabay）

▲前男友用2人性愛影片自清。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

新竹一名16歲女子小方（化名）與媽媽的前男友阿力（化名）交往後懷孕，在阿力陪同下人工流產，後來阿力發現小方另與其他男子交往，氣得提出分手並要她返還4年來的生活費96萬元，小方反告阿力性侵、恐嚇取財。不過法官從2人親密影片發現，小方表情相當享受，平時也以「親愛的」稱呼阿力，認定2人是合意性交，因此不起訴阿力，另依誣告罪判小方4月徒刑。

根據判決書內容，小方指控，她國三暑假時某天，媽媽和姊姊出門買東西，只有她跟阿力在家，結果阿力突然性侵她，她不敢告訴家人，阿力後續又反覆要求發生關係，還違反她的意願拍下親密照，威脅要公開，最後她因為害怕而簽下96萬元借據。

阿力則說，他與小方媽媽在2015年9月分手，2016年3月開始和小方交往，同年6月帶小方去拿掉自己的孩子，2人在2018年9月分手，先前都是在小方知情下拍攝親密影像，後來是他發現小方跟一個男子交往，他才說要公開2人關係，要求小方返還96萬元花費。

法官從2人對話紀錄發現，小方都稱呼阿力「親愛的」，也會傳愛心貼圖，還在阿力陪同她墮胎時，拍下合照，也有和阿力家人聚會，或穿情侶裝出遊的照片，另在性愛影像中，小方看似享受還主動索吻，因此認定不是強制性交。

法官認為，小方因為不滿被阿力要求還錢，進而捏造自己被性侵、恐嚇，浪費司法資源，倘非阿力留存其等間之LINE對話紀錄、相關照片並提出為證，其又如何洗刷所受不白之冤，一審依誣告罪判小方4月徒刑，不得易科罰金，可上訴。

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