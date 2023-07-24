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社會 社會焦點 保障人權

當3年爸「驚覺孩子長不像」驗DNA崩潰　怒討百萬扶養費結果曝

▲▼小孩,哭鬧,男嬰,嬰兒（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲北部一名人父發現孩子與他長得不像，一驗DNA發現自己不是親生父親，怒告妻子討扶養費。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

灑狗血劇情真實上演！一名人父指控，妻子帶球嫁，婚後第17天喜迎新生兒，期間對孩子疼愛有加，更把每月12萬至18萬工作收入交給妻子全權打理，3年後漸漸發現愛兒長得不像他，一驗DNA才發現根本不是他的種，認為自己不是親生父親更無扶養義務，怒對妻子提告欲討回142萬餘元扶養費，日前士林地院審結出爐。

判決指出，阿義（化名）婚前與小愛（化名）有同床共眠，小愛也表明肚子裡的孩子是他的，因此2人在2018年3月1日結婚，同年3月17日喜迎新生兒，期間阿義對孩子疼愛有加，直到2021年10月卻發現小孩跟他完全不像，因此跑到三軍總醫院做親子鑑定，鑑定結果自己非親生父親，並提起確認親子關係不存在告訴，法院判決確認。

經營車行的阿義不甘幫別人養小孩，更認為自己婚後為扛起一家之主責任，都將每月約12至18萬收入匯給妻子負責全權打理，用在家庭一切支出，包含孩子奶粉錢、尿布、醫療等費用，而期間又誤認扶養的是自己小孩，因此未留下相關支出單據，因此以住居所縣市平均每人消費支出約22578元，作為計算基礎，從2018年3月17日至2021年11月30日，共計3年8月支出99萬3432元扶養費，以及43萬托育費共計142萬3432元。

小愛指控，阿義沒給錢負責家用，反而長期擺爛到讓她背負龐大債務，才選擇搬離住處，同住期間收入、現金等都是由她操控，至於付給婆婆的托育費43萬報酬，她則從未與婆婆達成任何托育協議，且阿義也沒代墊任何保母費用，請求駁回。

法官經查發現，阿義婚後不斷向小愛表示規劃經營車行，小愛為幫他實現夢想，變賣台中房子拿350萬支持創業，且阿義為尋找合適地點還找每月房租7至8萬的店面，這些費用均由小愛支付，遑論車行水電其他雜支都是由小愛獨立支出，而阿義每月頂多賣1、2輛汽車，有時業績慘澹，甚至整整一個月都沒有業績，因此認阿義收入根本不足以負擔車行所需費用，車行更在2020年8月間倒閉，導致得向銀行借貸，負債累累，須與銀行協商債務清償方案。

阿義創業失敗，僅能當保全，薪資2、3萬元，還向老闆預支薪水，足見阿義在婚姻存續期間根本無收入及能力支付家庭生活費用，遑論負擔孩子扶養費用。

阿義母親出庭表示，阿義夫妻倆說好用2萬元作為顧孫托育費，更回憶說，自己退休前是小愛哭著打電話給她，問可否幫忙帶小孩，孫子出生後都是她24小時全日顧，直到小愛離家。期間多次向夫妻倆索討保母費，但都得到「沒有錢，等有錢再說」，還為此找第三方公證人談和解，足證阿義與小愛確有談好以每月給付2萬作為報酬委請托育。

法院認為，阿義婚後確有將孩子交給母親托育全日照顧，積欠費用還讓母親得找公正第三方作為調解，故判請求償還其托育費有理，小愛須賠43萬元托育債務，其餘請求駁回。

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